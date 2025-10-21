Poznaliśmy częściowo wymagania sprzętowe dla Assetto Corsa Rally. Pójdzie wam?

Po zaskakującej zapowiedzi Assetto Corsa Rally podczas SimRacing Expo, włoski deweloper ujawnił, że nowa rajdówka będzie działać na silniku Unreal Engine 5, co tłumaczy wyższe wymagania w porównaniu do Assetto Corsa EVO, korzystającego z autorskiego silnika Kunos. Poznaliśmy minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia gry, jednak na pełne dane takie jak rekomendowany setup, musimy jeszcze trochę poczekać, gdyż produkcja jest nadal w fazie testów.
Częściowe wymagania sprzętowe AC Rally
Minimalne wymagania sprzętowe Assetto Corsa Rally
- System operacyjny: Windows 10 64-bit lub Windows 11 64-bit
- Procesor: Intel Core i7-10700K lub AMD Ryzen 5 3600X
- Pamięć RAM: 16 GB
- Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2080 (8 GB) lub AMD Radeon RX 6650 XT (8 GB)
- DirectX: wersja 12
- Połączenie z Internetem: wymagane łącze szerokopasmowe
- Miejsce na dysku: 50 GB wolnej przestrzeni
- Karta dźwiękowa: zintegrowana
- Dodatkowe informacje: wymagany dysk SSD; konfiguracja bazuje na 1080p, ustawieniach średnich i 60 FPS
- Obsługa VR: brak wsparcia przy premierze w Early Access
