Poznaliśmy częściowo wymagania sprzętowe dla Assetto Corsa Rally. Pójdzie wam?

Kunos Simulazioni opublikowało oficjalne wymagania sprzętowe swojej nowej gry rajdowej, choć wciąż nie są to pełne dane.

Po zaskakującej zapowiedzi Assetto Corsa Rally podczas SimRacing Expo , włoski deweloper ujawnił, że nowa rajdówka będzie działać na silniku Unreal Engine 5, co tłumaczy wyższe wymagania w porównaniu do Assetto Corsa EVO, korzystającego z autorskiego silnika Kunos. Poznaliśmy minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia gry, jednak na pełne dane takie jak rekomendowany setup, musimy jeszcze trochę poczekać, gdyż produkcja jest nadal w fazie testów.

Rekomendowane wymagania sprzętowe nie zostały jeszcze ujawnione, jednak można się spodziewać, że będą wyższe niż w przypadku Assetto Corsa EVO.

Assetto Corsa Rally zadebiutuje we Wczesnym Dostępie już 13 listopada na platformie Steam. Wersje konsolowe pojawią się w późniejszym terminie. Na starcie Wczesnego Dostępu gracze otrzymają:

obsługę potrójnych ekranów

10 samochodów

4 odcinki specjalne zlokalizowane w Walii i Alzacji

W finalnej wersji gry planowanych jest ponad 30 samochodów, tryb kariery, szkoła rajdowa oraz pełne wsparcie dla gogli VR. Assetto Corsa Rally zapowiada się jako autentyczny i wymagający symulator rajdowy, który ma wypełnić lukę pozostawioną przez DiRT Rally i EA Sports WRC.