Poznaliśmy częściowo wymagania sprzętowe dla Assetto Corsa Rally. Pójdzie wam?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/21 11:30
Kunos Simulazioni opublikowało oficjalne wymagania sprzętowe swojej nowej gry rajdowej, choć wciąż nie są to pełne dane.

Po zaskakującej zapowiedzi Assetto Corsa Rally podczas SimRacing Expo, włoski deweloper ujawnił, że nowa rajdówka będzie działać na silniku Unreal Engine 5, co tłumaczy wyższe wymagania w porównaniu do Assetto Corsa EVO, korzystającego z autorskiego silnika Kunos. Poznaliśmy minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia gry, jednak na pełne dane takie jak rekomendowany setup, musimy jeszcze trochę poczekać, gdyż produkcja jest nadal w fazie testów.

Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally

Częściowe wymagania sprzętowe AC Rally

Minimalne wymagania sprzętowe Assetto Corsa Rally

  • System operacyjny: Windows 10 64-bit lub Windows 11 64-bit
  • Procesor: Intel Core i7-10700K lub AMD Ryzen 5 3600X
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2080 (8 GB) lub AMD Radeon RX 6650 XT (8 GB)
  • DirectX: wersja 12
  • Połączenie z Internetem: wymagane łącze szerokopasmowe
  • Miejsce na dysku: 50 GB wolnej przestrzeni
  • Karta dźwiękowa: zintegrowana
  • Dodatkowe informacje: wymagany dysk SSD; konfiguracja bazuje na 1080p, ustawieniach średnich i 60 FPS
  • Obsługa VR: brak wsparcia przy premierze w Early Access

Rekomendowane wymagania sprzętowe nie zostały jeszcze ujawnione, jednak można się spodziewać, że będą wyższe niż w przypadku Assetto Corsa EVO.

Assetto Corsa Rally zadebiutuje we Wczesnym Dostępie już 13 listopada na platformie Steam. Wersje konsolowe pojawią się w późniejszym terminie. Na starcie Wczesnego Dostępu gracze otrzymają:

  • obsługę potrójnych ekranów
  • 10 samochodów
  • 4 odcinki specjalne zlokalizowane w Walii i Alzacji

W finalnej wersji gry planowanych jest ponad 30 samochodów, tryb kariery, szkoła rajdowa oraz pełne wsparcie dla gogli VR. Assetto Corsa Rally zapowiada się jako autentyczny i wymagający symulator rajdowy, który ma wypełnić lukę pozostawioną przez DiRT Rally i EA Sports WRC.

