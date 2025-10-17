Assetto Corsa Rally zapowiedziane. Rajdowy spin-off trafi na Steam już w listopadzie

Podczas tegorocznego SimRacing Expo zapowiedziano prawdziwą niespodziankę dla fanów symulatorów, czyli Assetto Corsa Rally, zupełnie nowy spin-off symulacyjnej serii.

Assetto Corsa Rally jest pierwszym tytułem za którym nie stoi główny deweloper serii czyli Kunos Simulazioni. Włoskie studio pełni jedynie rolę partnera technicznego. Za produkcję odpowiada natomiast Supernova Games Studios, czyli inne nowe włoskie studio powstałe w 2021 roku, będące częścią grupy Digital Bros, czyli spółki-matki Kunos. Assetto Corsa Rally zapowiedziane Gra korzysta z ulepszonej wersji silnika fizycznego Assetto Corsa, dostosowanej do jazdy po zróżnicowanych nawierzchniach, skoków i zmiennych warunków pogodowych. Twórcy obiecują autentyczne i immersyjne doświadczenie, które ma wiernie oddawać ducha prawdziwego rajdowania. Każda trasa w grze została oparta na rzeczywistych lokalizacjach i zeskanowana laserowo, co jak twierdzą twórcy, jest pierwszym takim przypadkiem w historii gier rajdowych. Z kolei opisy trasy zostały nagrane przez prawdziwych zawodowych pilotów rajdowych.

Na początek gra trafi na Steam w ramach Wczesnego Dostępu i znajdą się w niej: 5 trybów gry

33 km tras

4 odcinki specjalne z 18 wariantami, zlokalizowane w Walii i Alzacji

10 samochodów rajdowych z klas Group B, WRC i Rally2 Wśród potwierdzonych modeli rajdówek znalazły się: Lancia Delta HF Integrale Evoluzione (1992)

Peugeot 208 Rally4 (2020)

Fiat 131 Abarth (1976)

Hyundai i20 Rally2 (2021)

Citroen Xsara WRC (2003)

Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Każdy pojazd został odwzorowany z wykorzystaniem skanów laserowych i danych CAD, z realistycznym dźwiękiem silnika oraz zaawansowanym systemem uszkodzeń, który wpływa na prowadzenie. Od premiery we Wczesnym Dostępie będzie wsparcie dla potrójnych ekranów, co potwierdzono podczas prezentacji na SimRacing Expo. Tryb wieloosobowy online pojawi się dopiero w późniejszym etapie rozwoju, jednak już od początku gracze otrzymają internetowe rankingi czasów oraz specjalne wydarzenia i próby czasowe.

Finalna wersja gry ma oferować ponad 120 km tras, 10 odcinków specjalnych z ponad 35 wariantami, 5 lokacji, ponad 30 samochodów oraz nowe tryby, w tym szkołę rajdową i tryb kariery. Oczywiście planowane jest również wsparcie dla VR. Jak przyznaje współzałożyciel Kunos Simulazioni, Marco Massarutto, fani od lat prosili o rajdową wersję Assetto Corsa: Pytanie “kiedy rajdowa wersja Assetto Corsa?” słyszałem niezliczoną ilość razy przez ostatnie lata. Symulacja rajdowa wymaga dedykowanego podejścia, pozwalającego w pełni wykorzystać potencjał fizyki, opon i zachowania pojazdu na różnych nawierzchniach. Dzięki temu Assetto Corsa Rally stanie się prawdziwą symulacją rajdową, bez kompromisów. Premiera we Wczesnym Dostępie odbędzie się 13 listopada 2025 roku. Na razie nie potwierdzono wersji konsolowych ani daty premiery pełnej wersji gry.