Assetto Corsa Rally zmierza na konsole. Twórcy potwierdzili, że pracują już nad portami

Zapowiedziane niespodziewanie podczas tegorocznego SimRacing Expo, Assetto Corsa Rally natychmiast przyciągnęło uwagę społeczności simracingowej. Spin-off kultowej serii, tworzony przez Supernova Games Studios we współpracy technicznej z Kunos Simulazioni, ma być realistycznym symulatorem rajdowym w duchu takich tytułów jak DiRT Rally i Richard Burns Rally.

Assetto Corsa Rally trafi na konsole

Gra początkowo zadebiutuje na PC w programie Steam Early Access i stanie się to dokładnie 13 listopada 2025 roku. W wersji Wczesnego Dostępu znajdzie się dziesięć samochodów, dwie lokacje i cztery odcinki specjalne. Mimo wszystko okazuje się, że wersje konsolowe Assetto Corsa Rally również powstaną i to szybciej niż mogłoby się wydawać. Podczas prezentacji na SimRacing Expo reżyser gry, Irvin Zonca, zdradził, że prace nad konsolowym wydaniem już trwają: