Assetto Corsa Rally zmierza na konsole. Twórcy potwierdzili, że pracują już nad portami

Gra początkowo zadebiutuje na PC w programie Steam Early Access i stanie się to dokładnie 13 listopada 2025 roku. W wersji Wczesnego Dostępu znajdzie się dziesięć samochodów, dwie lokacje i cztery odcinki specjalne. Mimo wszystko okazuje się, że wersje konsolowe Assetto Corsa Rally również powstaną i to szybciej niż mogłoby się wydawać. Podczas prezentacji na SimRacing Expo reżyser gry, Irvin Zonca, zdradził, że prace nad konsolowym wydaniem już trwają:
Już teraz pracujemy nad wersjami konsolowymi, bo technicznie rzecz biorąc, co tydzień udostępniamy testowe buildy na konsolach. W Supernova wierzymy, że jakość zawsze przewyższa ilość. Dlatego w kwestii zawartości i wersji testowych zamierzamy działać ostrożnie, chcemy stworzyć coś, co zostanie z nami na dłużej. Wydania konsolowe nadejdą, ale na razie koncentrujemy się głównie na PC.
Choć konkretne platformy nie zostały jeszcze ogłoszone, wszystko wskazuje na to, że Assetto Corsa Rally trafi na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Seria Assetto Corsa ma już doświadczenie w stopniowych premierach. Pierwsza odsłona symulatora oraz Assetto Corsa Competizione najpierw ukazały się we Wczesnym Dostępie na PC, a dopiero później trafiły na konsole. Podobną ścieżką podąża również Assetto Corsa EVO, którego wydanie konsolowe także jest w planach, choć bez określonej daty premiery pełnej wersji.
Assetto Corsa Rally zadebiutuje we Wczesnym Dostępie na Steam 13 listopada 2025 roku, a wersje konsolowe pojawią się w późniejszym terminie, choć nie podano żadnych konkretnych dat.
