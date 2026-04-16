Poznaliśmy czas trwania pokazu Gears of War: E-Day Direct. Dyrektor Xbox potwierdza długość wydarzenia

Gears of War: E-Day Direct odbędzie się 7 czerwca i będzie osobną prezentacją, niezależną od głównego Xbox Showcase . Fani mogą spodziewać się sporej dawki materiałów, co jest istotną wiadomością, biorąc pod uwagę, że od zapowiedzi gry w czerwcu 2024 roku nie pokazano jeszcze fragmentów właściwej rozgrywki.

Mamy nadchodzący Gears Direct i po tym, co widziałem, mogę powiedzieć, że czeka nas pełne 30 minut materiałów. To naprawdę świetna sprawa. Jestem podekscytowany tym tytułem i pracą, jaką wykonuje studio” – przekazał Matt Booty.

Podczas rozmowy Booty odniósł się również do objęcia stanowiska Chief Content Officer, które przejął po odejściu Phila Spencera na emeryturę. Podkreślił, że nowa tytulatura jest przede wszystkim wyrazem uznania dla pracy zespołów deweloperskich i dowodem na to, jak ważna dla Microsoftu jest produkcja autorskich gier.