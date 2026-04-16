Poznaliśmy czas trwania pokazu Gears of War: E-Day Direct. Dyrektor Xbox potwierdza długość wydarzenia

Nadchodząca prezentacja poświęcona Gears of War: E-Day doczekała się konkretnych szczegółów. Matt Booty, dyrektor ds. treści w Xbox (CCO), potwierdził w oficjalnym podcaście marki, że dedykowany pokaz potrwa około 30 minut.
Gears of War: E-Day – szczegóły wydarzenia
Gears of War: E-Day Direct odbędzie się 7 czerwca i będzie osobną prezentacją, niezależną od głównego Xbox Showcase. Fani mogą spodziewać się sporej dawki materiałów, co jest istotną wiadomością, biorąc pod uwagę, że od zapowiedzi gry w czerwcu 2024 roku nie pokazano jeszcze fragmentów właściwej rozgrywki.
Mamy nadchodzący Gears Direct i po tym, co widziałem, mogę powiedzieć, że czeka nas pełne 30 minut materiałów. To naprawdę świetna sprawa. Jestem podekscytowany tym tytułem i pracą, jaką wykonuje studio” – przekazał Matt Booty.
Podczas rozmowy Booty odniósł się również do objęcia stanowiska Chief Content Officer, które przejął po odejściu Phila Spencera na emeryturę. Podkreślił, że nowa tytulatura jest przede wszystkim wyrazem uznania dla pracy zespołów deweloperskich i dowodem na to, jak ważna dla Microsoftu jest produkcja autorskich gier.
Ten tytuł odzwierciedla przede wszystkim pracę wykonywaną przez nasze studia. Stanowi on sedno tego, kim jesteśmy jako Xbox, oraz wszystkich działań podejmowanych przez nasze zespoły we wszystkich studiach. To potwierdzenie wartości ich pracy – powiedział. Ten tytuł pojawia się również w innych dziedzinach. Można go spotkać w kinie, można go spotkać w branży wydawniczej.
Gears of War: E-Day Direct zmierza na PC oraz konsole Xbox. Debiut gry zaplanowany jest jeszcze na 2026 rok.
