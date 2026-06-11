Halo: Campaign Evolved pokazuje najdłuższą misję. Wraith w akcji na 28 minutach rozgrywki

Halo Studios opublikowało obszerny materiał z Halo: Campaign Evolved. Twórcy pokazali pełne przejście misji Assault on the Control Room, prezentując przy okazji odświeżoną oprawę i nowe elementy rozgrywki. Premiera zbliża się wielkimi krokami, dlatego studio odpowiedzialne za remake coraz chętniej dzieli się nowymi materiałami. Tym razem gracze otrzymali aż 28 minut rozgrywki z jednej z najbardziej rozpoznawalnych misji pierwszego Halo. To najdłuższy pokaz gry od momentu jej zapowiedzi.

Halo: Campaign Evolved – Assault on the Control Room w nowej odsłonie

Zaprezentowany materiał skupia się na misji Assault on the Control Room, która w oryginalnym Halo: Combat Evolved należała do najdłuższych etapów całej kampanii. Na nagraniu można zobaczyć Master Chiefa walczącego u boku żołnierzy UNSC, prowadzącego czołg Scorpion oraz eliminującego kolejne oddziały Covenantów.