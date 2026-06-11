Halo: Campaign Evolved pokazuje najdłuższą misję. Wraith w akcji na 28 minutach rozgrywki

Halo Studios zaprezentowało obszerny materiał z remake'u kultowej kampanii przed lipcową premierą.
Halo Studios opublikowało obszerny materiał z Halo: Campaign Evolved. Twórcy pokazali pełne przejście misji Assault on the Control Room, prezentując przy okazji odświeżoną oprawę i nowe elementy rozgrywki. Premiera zbliża się wielkimi krokami, dlatego studio odpowiedzialne za remake coraz chętniej dzieli się nowymi materiałami. Tym razem gracze otrzymali aż 28 minut rozgrywki z jednej z najbardziej rozpoznawalnych misji pierwszego Halo. To najdłuższy pokaz gry od momentu jej zapowiedzi.
Halo: Campaign Evolved – Assault on the Control Room w nowej odsłonie
Zaprezentowany materiał skupia się na misji Assault on the Control Room, która w oryginalnym Halo: Combat Evolved należała do najdłuższych etapów całej kampanii. Na nagraniu można zobaczyć Master Chiefa walczącego u boku żołnierzy UNSC, prowadzącego czołg Scorpion oraz eliminującego kolejne oddziały Covenantów.
Jedną z największych atrakcji pokazu jest rozbudowana prezentacja pojazdu Wraith. Choć fani serii znają go z późniejszych odsłon, w przypadku odświeżonej kampanii pierwszego Halo jest to jedna z nowości, którą Halo Studios postanowiło szczególnie wyróżnić.
Materiał pozwala również przyjrzeć się zmianom wizualnym. Zobaczymy przede wszystkim bardziej zaawansowane oświetlenie, realistyczne efekty zniszczeń oraz szczegółowo odwzorowane otoczenie. W wielu scenach widać także dynamiczne efekty związane z wystrzałami broni i rozbijaniem szklanych powierzchni.
GramTV przedstawia:
Halo: Campaign Evolved to wierna, a jednocześnie unowocześniona wersja kampanii z gry Halo: Combat Evolved. Przeżyj oryginalną historię w nowej odsłonie z grafiką w wysokiej rozdzielczości, ulepszonymi sekwencjami filmowymi, dopracowanym sterowaniem oraz zupełnie nową przygodą składającą się z trzech misji, w której występują Master Chief i sierżant Johnson. Szerszy arsenał broni, pojazdów, przeciwników oraz modyfikujące rozgrywkę „Czaszki” – opcjonalne modyfikatory, które zmieniają walkę w zabawny i wymagający sposób – zapewniają świeże taktyki i nieograniczoną możliwość ponownego grania.
Halo: Campaign Evolved zadebiutuje 28 lipca na PC, PS5 oraz Xbox Series X|S. Produkcja odtworzy kampanię Halo: Combat Evolved, a dodatkowo zaoferuje trzy nowe misje prologowe związane z historią Master Chiefa i sierżanta Johnsona.
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