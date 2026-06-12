To największa zmiana w historii Spyro. Fani prosili o nią od niemal 30 lat

Twórcy Spyro: A Realm Beyond potwierdzili funkcję, o którą gracze zabiegali od debiutu serii. Tym razem fioletowy smok naprawdę wzleci w przestworza.

Jak już wiem z wcześniejszych doniesień, po niemal dekadzie przerwy fioletowy smok wreszcie wraca. Zapowiedziane podczas Xbox Games Showcase 2026 Spyro: A Realm Beyond nie tylko otworzy nowy rozdział w historii kultowej serii, ale również wprowadzi funkcję, o którą gracze prosili od samego początku istnienia marki. Spyro: A Realm Beyond z nową funkcją Studio Toys for Bob oficjalnie potwierdziło, że w nowej odsłonie Spyro otrzyma możliwość pełnoprawnego, swobodnego latania. Nie chodzi już o krótkie szybowanie czy ograniczone sekwencje lotnicze znane z wcześniejszych części. Tym razem twórcy zamierzają oddać graczom „prawdziwą wolność smoczego lotu”.

To prawdopodobnie największa zmiana w historii serii od czasu jej debiutu w 1998 roku. Dotychczas Spyro mógł głównie szybować, a pełny lot pojawiał się jedynie w wybranych wyzwaniach lub specjalnych poziomach. Teraz stanie się jedną z podstawowych umiejętności bohatera. Szef studia, Paul Yan, przyznał w rozmowie z Xbox Wire, że od lat zastanawiał się, jak wyglądałaby gra, gdyby klasyczne szybowanie i pełny lot połączyć w jeden spójny system. Jak podkreśla, właśnie wokół tego pomysłu budowane było całe Spyro: A Realm Beyond.

GramTV przedstawia:

Krótki fragment rozgrywki można dostrzec już w zwiastunie. Spyro przelatuje przez rozległe przestrzenie, nabiera prędkości machając skrzydłami, nurkuje pod kamiennymi konstrukcjami, a następnie wykorzystuje słup dymu do gwałtownego wzniesienia się w powietrze. W jednej ze scen smok strąca również przeciwnika podczas powietrznej walki. Co ciekawe, twórcy twierdzą, że nowa mechanika okazała się na tyle istotna, iż cały świat gry został zaprojektowany z myślą o swobodnym przemieszczaniu się w powietrzu. Oznacza to, że eksploracja może wyglądać zupełnie inaczej niż w poprzednich odsłonach serii. Deweloperzy ujawnili również, że do roli Spyro powróci Tom Kenny. To właśnie on użyczał głosu bohaterowi między innymi w Spyro 2: Ripto's Rage!, Spyro: Year of the Dragon oraz w odświeżonej kolekcji Spyro Reignited Trilogy. Premiera Spyro: A Realm Beyond została zaplanowana na wiosnę 2027 roku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









