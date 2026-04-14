Czy Xbox wreszcie zrozumiał, czego mu brakuje? Chodzi o gry na wyłączność

Jeżeli chodzi o gry na wyłączność, prym w tej dziedzinie wiedzie Nintendo. Niemniej wygląda na to, że i Sony zamierza wrócić do starych sprawdzonych rozwiązań.
A Xbox? W przypadku konsoli Microsoftu nikt już od bardzo dawna na nic w tym temacie nie liczy. Czy słusznie?
Xbox wróci do gier na wyłączność?
Niekoniecznie. Żadnych oficjalnych informacji oczywiście na ten temat nie ma, aczkolwiek są doniesienia nieoficjalne. Ich autorem jest tym razem Jez Corden z portalu Windows Central, który niedawno gościł w podcaście Xbox Two. Przyznał on, że w Microsofcie i Xboxie mają podobno trwać rozmowy na temat potencjału ekskluzywnych produkcji. Tych zielona konsola nie ma od lat, bo z uwagi na zaangażowanie MS w rynek komputerów osobistych, dzieli się wszystkimi grami z PC, aczkolwiek najczęściej nie tylko. Wszak nawet Starfield od Bethesdy czy też Call of Duty od Activision, czyli firm należących do rodziny Microsoftu, wychodziły na PlayStation.
Niemniej sam fakt rozmów, o których mówi Corden, może dawać nadzieję na zmianę polityki firmy:
Pamiętacie, jak mówiłem, że rozważają zmiany w Game Passie? Obecnie trwają bardzo, bardzo, bardzo poważne dyskusje na temat gier na wyłączność. Myślę, że dostrzegają wartość tego rozwiązania. Pytanie sprowadza się do tego, jaką firmą chcą być ostatecznie. Czy chcą być przede wszystkim firmą budującą ekosystem, czy może przede wszystkim wydawcą?
Dotychczas Xbox tracił wiele argumentów, które potencjalnie mogły przekonać graczy do zakupu konsoli. Nintendo i Sony przyciągały społeczności produkcjami niedostępnymi nigdzie indziej. Tymczasem we wszystko, co jest na X, możemy zagrać z powodzeniem na PC, który znajduje się na wyposażeniu wielu domostw. Niemniej niedawne zmiany na szczycie, w następstwie których CEO Xboxa została Asha Sharma, dały nadzieję na zmianę. Szczególnie, że sama Sharma odpowiedziała nawet na wpis jednego z fanów domagających się większego wsparcia xboxowego ekosystemu, także poprzez exclusive’y, wysyłając krótkie “Słyszę Cię”.
Niby nic, ale jednocześnie rozbudziło to nadzieje społeczności. Wszak w przeszłości Microsoft potrafił już stawiać na gry na wyłączność, a pudełek z charakterystycznym symbolem Only on Xbox nie brakowało. Dość powiedzieć, że do dziś w Fable 2 czy też niektóre części serii Gears of War zagramy jedynie na sprzęcie giganta z Redmond.
