Czy Xbox wreszcie zrozumiał, czego mu brakuje? Chodzi o gry na wyłączność

Jeżeli chodzi o gry na wyłączność, prym w tej dziedzinie wiedzie Nintendo. Niemniej wygląda na to, że i Sony zamierza wrócić do starych sprawdzonych rozwiązań.

A Xbox? W przypadku konsoli Microsoftu nikt już od bardzo dawna na nic w tym temacie nie liczy. Czy słusznie?

Xbox wróci do gier na wyłączność?

Niekoniecznie. Żadnych oficjalnych informacji oczywiście na ten temat nie ma, aczkolwiek są doniesienia nieoficjalne. Ich autorem jest tym razem Jez Corden z portalu Windows Central, który niedawno gościł w podcaście Xbox Two. Przyznał on, że w Microsofcie i Xboxie mają podobno trwać rozmowy na temat potencjału ekskluzywnych produkcji. Tych zielona konsola nie ma od lat, bo z uwagi na zaangażowanie MS w rynek komputerów osobistych, dzieli się wszystkimi grami z PC, aczkolwiek najczęściej nie tylko. Wszak nawet Starfield od Bethesdy czy też Call of Duty od Activision, czyli firm należących do rodziny Microsoftu, wychodziły na PlayStation.