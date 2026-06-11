Xbox studzi frustrację fanów The Elder Scrolls 6 i zapewnia: „Gra wygląda niesamowicie”

The Elder Scrolls 6 powstaje – uspokaja Matt Booty
Choć oficjalnych informacji nadal jest jak na lekarstwo, tym razem pojawił się przynajmniej niewielki promyk nadziei. Głos w sprawie zabrał Matt Booty, dyrektor ds. zawartości w Xboxie, który zdradził, że miał okazję zobaczyć The Elder Scrolls 6 w akcji i jest pod dużym wrażeniem postępów prac nad grą.
W rozmowie z Variety Booty został zapytany o oczekiwania fanów związane z pokazami Xboxa. Przedstawiciel Microsoftu przyznał, że znalezienie równowagi między budowaniem zainteresowania a odpowiednim momentem na prezentację gry jest niezwykle trudnym zadaniem.
Chcesz pokazać światu wszystkie świetne rzeczy, nad którymi pracujesz, i wzbudzić ekscytację odpowiednio wcześnie, ale jednocześnie wiemy, że musimy poczekać na właściwy moment. A kiedy już decydujesz się coś pokazać, chcesz zaprezentować to w najlepszej możliwej formie – stwierdził.
Booty zasugerował również, że gdy Bethesda w końcu zdecyduje się na pełne ujawnienie gry, jej premiera może nie być bardzo odległa.
Kiedy pokazujesz grę, składasz też pewną obietnicę. Mówisz graczom: „Hej, to nadejdzie już niedługo” – wyjaśnił.
Najciekawsza część wypowiedzi dotyczyła jednak samego stanu prac nad produkcją. Szef działu zawartości Xboxa potwierdził, że niedawno odwiedził Bethesda Game Studios i zobaczył grę w akcji.
GramTV przedstawia:
Mogę powiedzieć, że po wizycie w Bethesdzie, po spotkaniu z Toddem Howardem i zobaczeniu The Elder Scrolls w ruchu, gra wygląda niesamowicie i rozwija się bardzo dobrze. Upewnimy się, że ogłosimy jej pełną prezentację we właściwym czasie – zapewnił.
The Elder Scrolls 6 zostało zapowiedziane podczas targów E3 w 2018 roku za pomocą krótkiego zwiastuna CGI. Od tamtej pory Bethesda nie pokazała żadnych oficjalnych materiałów z rozgrywki. Sam Todd Howard przyznawał wcześniej, że z perspektywy czasu tak wczesne ujawnienie projektu było błędem.
Mimo to w ostatnich miesiącach pojawia się coraz więcej sygnałów sugerujących, że produkcja nabiera tempa. W marcu Howard ujawnił, że większość deweloperów Bethesda Game Studios pracuje już nad The Elder Scrolls 6 po zakończeniu prac związanych z drugim dodatkiem do Starfielda. Na razie wciąż nie wiadomo, kiedy Bethesda zdecyduje się pokazać grę światu.