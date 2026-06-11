Xbox studzi frustrację fanów The Elder Scrolls 6 i zapewnia: „Gra wygląda niesamowicie”

Po kolejnym braku zapowiedzi podczas Xbox Games Showcase 2026 przedstawiciel Microsoftu zapewnia, że długo wyczekiwane RPG Bethesdy rozwija się zgodnie z planem.

Już wcześniej informowaliśmy, że brak jakiejkolwiek wzmianki o The Elder Scrolls 6 podczas Xbox Games Showcase 2026 wywołał frustrację wśród fanów serii. Gracze liczyli, że po latach milczenia Bethesda wreszcie pokaże długo wyczekiwane RPG, jednak pokaz zakończył się bez choćby krótkiej zapowiedzi. Trudno się temu dziwić – od publikacji pierwszego zwiastuna minęło już osiem lat, a studio wciąż nie ujawniło żadnych materiałów z rozgrywki ani konkretów dotyczących projektu. The Elder Scrolls 6 powstaje – uspokaja Matt Booty Choć oficjalnych informacji nadal jest jak na lekarstwo, tym razem pojawił się przynajmniej niewielki promyk nadziei. Głos w sprawie zabrał Matt Booty, dyrektor ds. zawartości w Xboxie, który zdradził, że miał okazję zobaczyć The Elder Scrolls 6 w akcji i jest pod dużym wrażeniem postępów prac nad grą.

W rozmowie z Variety Booty został zapytany o oczekiwania fanów związane z pokazami Xboxa. Przedstawiciel Microsoftu przyznał, że znalezienie równowagi między budowaniem zainteresowania a odpowiednim momentem na prezentację gry jest niezwykle trudnym zadaniem. Chcesz pokazać światu wszystkie świetne rzeczy, nad którymi pracujesz, i wzbudzić ekscytację odpowiednio wcześnie, ale jednocześnie wiemy, że musimy poczekać na właściwy moment. A kiedy już decydujesz się coś pokazać, chcesz zaprezentować to w najlepszej możliwej formie – stwierdził. Booty zasugerował również, że gdy Bethesda w końcu zdecyduje się na pełne ujawnienie gry, jej premiera może nie być bardzo odległa. Kiedy pokazujesz grę, składasz też pewną obietnicę. Mówisz graczom: „Hej, to nadejdzie już niedługo” – wyjaśnił. Najciekawsza część wypowiedzi dotyczyła jednak samego stanu prac nad produkcją. Szef działu zawartości Xboxa potwierdził, że niedawno odwiedził Bethesda Game Studios i zobaczył grę w akcji.

GramTV przedstawia:

Mogę powiedzieć, że po wizycie w Bethesdzie, po spotkaniu z Toddem Howardem i zobaczeniu The Elder Scrolls w ruchu, gra wygląda niesamowicie i rozwija się bardzo dobrze. Upewnimy się, że ogłosimy jej pełną prezentację we właściwym czasie – zapewnił. The Elder Scrolls 6 zostało zapowiedziane podczas targów E3 w 2018 roku za pomocą krótkiego zwiastuna CGI. Od tamtej pory Bethesda nie pokazała żadnych oficjalnych materiałów z rozgrywki. Sam Todd Howard przyznawał wcześniej, że z perspektywy czasu tak wczesne ujawnienie projektu było błędem. Mimo to w ostatnich miesiącach pojawia się coraz więcej sygnałów sugerujących, że produkcja nabiera tempa. W marcu Howard ujawnił, że większość deweloperów Bethesda Game Studios pracuje już nad The Elder Scrolls 6 po zakończeniu prac związanych z drugim dodatkiem do Starfielda. Na razie wciąż nie wiadomo, kiedy Bethesda zdecyduje się pokazać grę światu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









