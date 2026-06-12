Marcus i Dom wracają na dłużej. E-Day pobije rekord Gears of War pod względem długości

Już w październiku seria Gears of War powróci po kilku latach milczenia. Czego możemy się spodziewać?
Na pewno zupełnie nowej przygody. Przygody, która może być naprawdę długa.
E-Day z najdłuższą kampanią w historii Gears of War
Gears of War: E-Day nie będzie jednak dalszym ciągiem opowieści. Zamiast tego przedstawi nam wydarzenia mające miejsce jeszcze przed pierwszą odsłoną serii. Podczas niedawnego XBOX Games Showcase 2026 mieliśmy zresztą szanse, by zobaczyć, jak nowe Gearsy będą wyglądać w akcji. Był Marcu, był Dom – generalnie wszystko, co u fana cyklu spowoduje uśmiech na twarzy. Teraz uśmiech ten będzie prawdopodobnie jeszcze szerszy. Okazuje się bowiem, że połączone siły The Coalition oraz polskiego People Can Fly mają dostarczyć nam najdłuższą kampanię fabularną w całej 20-letniej historii Gears of War.
W artykule opublikowanym przez IGN znajdziemy przywołaną wypowiedź Matta Searcy’ego, dyrektora kreatywnego The Coalition:
Searcy powiedział, że Gears of War: E-Day jest “dłuższe niż jakakolwiek kampania, którą stworzyło [The Coalition – przyp. red.] i trwa ponad 14 godzin, oferując więcej znajdziek do zebrania niż kiedykolwiek wcześniej w kampanii. Oczywiście obejmuje to klasyczne nieśmiertelniki COG.
GramTV przedstawia:
Jak możemy sprawdzić w serwisie HowLongToBeat, ukończenie kampanii dotychczasowych odsłon GoW zajmowało graczom około 9-12 godzin. Gdyby więc słowa Searcy’ego potwierdziły się, zaiste mielibyśmy do czynienia z najdłuższą częścią cyklu. Czy tak będzie? Przekonamy się 6 października 2025 roku, bo to wtedy Gears of War: E-Day zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Tytuł ominie natomiast PlayStation 5, co po ubiegłorocznej premierze Gears of War: Ultimate Edition na platformie Sony można uznać za sporą niespodziankę.
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