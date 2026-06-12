Marcus i Dom wracają na dłużej. E-Day pobije rekord Gears of War pod względem długości

Na pewno zupełnie nowej przygody. Przygody, która może być naprawdę długa.

E-Day z najdłuższą kampanią w historii Gears of War

Gears of War: E-Day nie będzie jednak dalszym ciągiem opowieści. Zamiast tego przedstawi nam wydarzenia mające miejsce jeszcze przed pierwszą odsłoną serii. Podczas niedawnego XBOX Games Showcase 2026 mieliśmy zresztą szanse, by zobaczyć, jak nowe Gearsy będą wyglądać w akcji. Był Marcu, był Dom – generalnie wszystko, co u fana cyklu spowoduje uśmiech na twarzy. Teraz uśmiech ten będzie prawdopodobnie jeszcze szerszy. Okazuje się bowiem, że połączone siły The Coalition oraz polskiego People Can Fly mają dostarczyć nam najdłuższą kampanię fabularną w całej 20-letniej historii Gears of War.