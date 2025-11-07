Poznajcie kulisy dubbingu do Gothic Remake. Aktorzy wypowiadają się na temat powrotu gry

THQ Nordic i Alkimia Interactive zapraszają za kulisy Gothic 1 Remake, prezentując trzy materiały o pracy nad angielskim, niemieckim i polskim dubbingiem.
THQ Nordic oraz Alkimia Interactive udostępnili nową serię materiałów zza kulis, w których zabierają fanów Gothica do studia nagraniowego, gdzie tworzony jest dubbing do nadchodzącego remake’u. Materiały wideo pokazują proces tworzenia dubbingu do Gothic 1 Remake w trzech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej oraz polskiej.
Zobaczcie kulisy dubbingu do Gothic Remake
Każdy z materiałów prezentuje pracę aktorów, reżyserów i zespołów lokalizacyjnych, uchwycających emocje, brutalność i specyficzny humor, które od ponad dwóch dekad definiują świat Gothica. Tak prezentuje się obsada polskiej wersji językowej gry:
Jacek Mikołajczak – Bezimienny
Adam Bauman – Gomez, Diego
Janusz Wituch – Cor Kalom, Kruk
Maksymilian Bogumił – Cavalorn (również reżyser dubbingu)
Reżyseria: Jakub Rezmer oraz Maksymilian Bogumił
Jacek Mikołajczak, wracający do roli Bezimiennego po 25 latach, powiedział:
To ogromna odpowiedzialność. Oryginał został zapamiętany przez fanów niezwykle ciepło.
Jakub Rezmer podkreślił z kolei priorytety lokalizacji:
Najważniejsze było zachowanie ducha oryginału. Ambicje musiały ustąpić szacunkowi dla pierwowzoru.
Maksymilian Bogumił zauważył, że w pewnych obszarach należało iść z duchem czasu:
Chcieliśmy dostosować dubbing do współczesności, używając nowych technik, ale nie naruszając tego, czym jest Gothic.
GramTV przedstawia:
Obsada angielskiej wersji językowej:
Joseph May – Bezimienny
Andres Williams – Diego
Harry Myers – Xardas
Emma Gregory – UrNazkrog, Velaya
Adam Diggle – Ur-Shak
Reżyseria: Beth Park i Daniel Bainbridge
Obsada niemieckiej wersji językowej:
Christian Wewerka – Bezimienny
Matthias Keller – Diego
Bodo Henkel – Xardas
Reżyseria: Tim Henneman
Jeśli jesteście ciekawi co na temat Gothic Remake oraz prac dubbingowych mają do powiedzenia aktorzy i reżyserowie, zapraszamy do obejrzenia materiału prosto ze studia nagrań w Warszawie:
