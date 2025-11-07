Poznajcie kulisy dubbingu do Gothic Remake. Aktorzy wypowiadają się na temat powrotu gry

THQ Nordic i Alkimia Interactive zapraszają za kulisy Gothic 1 Remake, prezentując trzy materiały o pracy nad angielskim, niemieckim i polskim dubbingiem.

THQ Nordic oraz Alkimia Interactive udostępnili nową serię materiałów zza kulis, w których zabierają fanów Gothica do studia nagraniowego, gdzie tworzony jest dubbing do nadchodzącego remake’u. Materiały wideo pokazują proces tworzenia dubbingu do Gothic 1 Remake w trzech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej oraz polskiej.

Zobaczcie kulisy dubbingu do Gothic Remake

Każdy z materiałów prezentuje pracę aktorów, reżyserów i zespołów lokalizacyjnych, uchwycających emocje, brutalność i specyficzny humor, które od ponad dwóch dekad definiują świat Gothica. Tak prezentuje się obsada polskiej wersji językowej gry: