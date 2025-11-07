Zaloguj się lub Zarejestruj

Poznajcie kulisy dubbingu do Gothic Remake. Aktorzy wypowiadają się na temat powrotu gry

THQ Nordic i Alkimia Interactive zapraszają za kulisy Gothic 1 Remake, prezentując trzy materiały o pracy nad angielskim, niemieckim i polskim dubbingiem.

THQ Nordic oraz Alkimia Interactive udostępnili nową serię materiałów zza kulis, w których zabierają fanów Gothica do studia nagraniowego, gdzie tworzony jest dubbing do nadchodzącego remake’u. Materiały wideo pokazują proces tworzenia dubbingu do Gothic 1 Remake w trzech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej oraz polskiej.

Gothic Remake
Gothic Remake

Zobaczcie kulisy dubbingu do Gothic Remake

Każdy z materiałów prezentuje pracę aktorów, reżyserów i zespołów lokalizacyjnych, uchwycających emocje, brutalność i specyficzny humor, które od ponad dwóch dekad definiują świat Gothica. Tak prezentuje się obsada polskiej wersji językowej gry:

  • Jacek Mikołajczak – Bezimienny
  • Adam Bauman – Gomez, Diego
  • Janusz Wituch – Cor Kalom, Kruk
  • Maksymilian Bogumił – Cavalorn (również reżyser dubbingu)
  • Reżyseria: Jakub Rezmer oraz Maksymilian Bogumił

Jacek Mikołajczak, wracający do roli Bezimiennego po 25 latach, powiedział:

To ogromna odpowiedzialność. Oryginał został zapamiętany przez fanów niezwykle ciepło.

Jakub Rezmer podkreślił z kolei priorytety lokalizacji:

Najważniejsze było zachowanie ducha oryginału. Ambicje musiały ustąpić szacunkowi dla pierwowzoru.

Maksymilian Bogumił zauważył, że w pewnych obszarach należało iść z duchem czasu:

Chcieliśmy dostosować dubbing do współczesności, używając nowych technik, ale nie naruszając tego, czym jest Gothic.

GramTV przedstawia:

Obsada angielskiej wersji językowej:

  • Joseph May – Bezimienny
  • Andres Williams – Diego
  • Harry Myers – Xardas
  • Emma Gregory – UrNazkrog, Velaya
  • Adam Diggle – Ur-Shak
  • Reżyseria: Beth Park i Daniel Bainbridge

Obsada niemieckiej wersji językowej:

  • Christian Wewerka – Bezimienny
  • Matthias Keller – Diego
  • Bodo Henkel – Xardas
  • Reżyseria: Tim Henneman

Jeśli jesteście ciekawi co na temat Gothic Remake oraz prac dubbingowych mają do powiedzenia aktorzy i reżyserowie, zapraszamy do obejrzenia materiału prosto ze studia nagrań w Warszawie:

