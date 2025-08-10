Zaloguj się lub Zarejestruj

Pozew Sony przyniósł skutek. Tencent usuwa „ślady po Horizonie” w swojej nowej grze

Radosław Krajewski
2025/08/10 11:00
0
0

Kopia Horizona ze zmienionymi grafikami i opisem.

Po pozwie o naruszenie praw autorskich ze strony Sony, Tencent i Polaris Quest wprowadziły szereg zmian w karcie gry Light of Motiram na Steam. Gra została ujawniona w ubiegłym roku, od początku wzbudzało kontrowersje ze względu na uderzające podobieństwa do serii Horizon od Sony. W zeszłym miesiącu japońska korporacja wniosła przeciwko Tencentowi pozew o naruszenie praw autorskich i znaków towarowych, wskazując na podobieństwa w rozgrywce, motywach fabularnych oraz elementach artystycznych.

Light of Motiram

Light of Motiram – Tencent usunął wszelkie nawiązania do Horizona w swojej grze

Pozew jednak przyniósł skutek i na stronie gry na Steam pojawił się zmieniony opis, nowe materiały promocyjne, w tym zupełnie świeże grafiki oraz informacja o planowanym terminie premiery. Poprzedni opis zawierał odniesienia do charakterystycznych elementów uniwersum Horizon, w tym „kolosalnych maszyn” i „mechanimalsów”. Nowa wersja usuwa te określenia oraz wzmianki o zaawansowanej technologii, koncentrując się na przetrwaniu.

Wykorzystuj mądrze wszystko, co znajduje się wokół ciebie, aby przetrwać i stawić czoła potężnym bossom. Każdy krok na drodze pełen jest niebezpieczeństw i wymaga odwagi. Tylko pokonując wyzwania związane z przetrwaniem, możesz wywalczyć sobie miejsce w tej bezlitosnej krainie – czytamy w nowym opisie.

Zmieniono również główną grafikę gry. Wcześniej przedstawiała ona rudowłosą kobietę, przypominającą dobrze znaną fanom Horizon postać Aloy, patrzącą na świat pełen maszyn. Teraz w jej miejscu widnieją dwa mechaniczne stworzenia – jedno przypominające pingwina, drugie psa.

GramTV przedstawia:

Część grafik, które sprawiały, że Light of Motiram wyglądało jak klon Horizon, zostały usunięta. Dodano nowe obrazy skupiające się na otwartym świecie gry, a wszystkie podobne do maszyn z Horizon roboty zniknęły z materiałów.

Na stronie gry pojawiło się także okno premiery. Light of Motiram ma zadebiutować w czwartym kwartale 2027 roku.

Light of Motiram
Light of Motiram
Light of Motiram
Light of Motiram
Light of Motiram
Źródło:https://insider-gaming.com/horizon-copy-makes-several-changes-post-sony-lawsuit/

Tagi:

News
Sony
Horizon: Zero Dawn
Sony Interactive Entertainment
kontrowersje
Tencent
Horizon
afera
Horizon: Forbidden West
plagiat
Light of Motiram
Polaris Quest
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112