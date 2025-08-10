Pozew Sony przyniósł skutek. Tencent usuwa „ślady po Horizonie” w swojej nowej grze

Light of Motiram – Tencent usunął wszelkie nawiązania do Horizona w swojej grze
Pozew jednak przyniósł skutek i na stronie gry na Steam pojawił się zmieniony opis, nowe materiały promocyjne, w tym zupełnie świeże grafiki oraz informacja o planowanym terminie premiery.Poprzedni opis zawierał odniesienia do charakterystycznych elementów uniwersum Horizon, w tym „kolosalnych maszyn” i „mechanimalsów”. Nowa wersja usuwa te określenia oraz wzmianki o zaawansowanej technologii, koncentrując się na przetrwaniu.
Wykorzystuj mądrze wszystko, co znajduje się wokół ciebie, aby przetrwać i stawić czoła potężnym bossom. Każdy krok na drodze pełen jest niebezpieczeństw i wymaga odwagi. Tylko pokonując wyzwania związane z przetrwaniem, możesz wywalczyć sobie miejsce w tej bezlitosnej krainie – czytamy w nowym opisie.
Zmieniono również główną grafikę gry. Wcześniej przedstawiała ona rudowłosą kobietę, przypominającą dobrze znaną fanom Horizon postać Aloy, patrzącą na świat pełen maszyn. Teraz w jej miejscu widnieją dwa mechaniczne stworzenia – jedno przypominające pingwina, drugie psa.
GramTV przedstawia:
Część grafik, które sprawiały, że Light of Motiram wyglądało jak klon Horizon, zostały usunięta. Dodano nowe obrazy skupiające się na otwartym świecie gry, a wszystkie podobne do maszyn z Horizon roboty zniknęły z materiałów.
Na stronie gry pojawiło się także okno premiery. Light of Motiram ma zadebiutować w czwartym kwartale 2027 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!