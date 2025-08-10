Pozew Sony przyniósł skutek. Tencent usuwa „ślady po Horizonie” w swojej nowej grze

Po pozwie o naruszenie praw autorskich ze strony Sony, Tencent i Polaris Quest wprowadziły szereg zmian w karcie gry Light of Motiram na Steam. Gra została ujawniona w ubiegłym roku, od początku wzbudzało kontrowersje ze względu na uderzające podobieństwa do serii Horizon od Sony. W zeszłym miesiącu japońska korporacja wniosła przeciwko Tencentowi pozew o naruszenie praw autorskich i znaków towarowych, wskazując na podobieństwa w rozgrywce, motywach fabularnych oraz elementach artystycznych.

Light of Motiram – Tencent usunął wszelkie nawiązania do Horizona w swojej grze

Pozew jednak przyniósł skutek i na stronie gry na Steam pojawił się zmieniony opis, nowe materiały promocyjne, w tym zupełnie świeże grafiki oraz informacja o planowanym terminie premiery. Poprzedni opis zawierał odniesienia do charakterystycznych elementów uniwersum Horizon, w tym „kolosalnych maszyn” i „mechanimalsów”. Nowa wersja usuwa te określenia oraz wzmianki o zaawansowanej technologii, koncentrując się na przetrwaniu.