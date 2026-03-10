Pozew przeciwko Valve. "To skandaliczna sprawa, po drugiej stronie były dzieci"

O dokładnie to samo, co wcześniej, czyli loot boxy. Skrzynki i skarby za pośrednictwem których można w grach Counter-Strike 2 oraz Dota 2 zdobywać nowe elementy graficzne. Niemniej całość ma charakter totalnie losowy, stąd też powielane od dawna zarzuty o nakłanianiu najmłodszych do hazardu. W pozwie zbiorowym, który został złożony w Sądzie Rejonowym Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Okręgu Waszyngtonu, pada wręcz stwierdzenie, że cały system został starannie i celowo zaprojektowany w taki sposób, by przy użyciu technik psychologicznych wyłudzać pieniądze .

To, co czyni tę sprawę szczególnie skandaliczną, to fakt, że Valve wiedziało, iż po drugiej stronie tych transakcji znajdują się dzieci. Wierzymy, że zamiast chronić młodych graczy poprzez weryfikację wieku lub mechanizmy zgody rodziców, Valve zmanipulowało grę tak, aby wyciągnąć od nich jak najwięcej pieniędzy.

Rzeczony pozew wpłynął do sądu 9 marca. Twórcom CS-a i Doty zarzuca się m.in. prowadzenie niezgodnego z prawem systemu hazardowego. Nie jest to pierwszy raz, gdy względem Valve padają tak poważne zarzuty. Wszak pod koniec lutego firma została pozwana także przez Letitię James, Prokurator Generalną stanu Nowy Jork. Jej celem było powstrzymanie giganta z Bellevue przed dalszym używaniem lootboxów, a także uderzenie go po kieszeni. W ramach tego ostatniego Valve miałoby nie tylko zwrócić zyski, uznawane przez James za “nienależne”, ale również zapłacić wysoką karę za naruszenie prawa stanowego.

Istotny w tym wszystkim jest fakt, że kwestia skrzynek, paczek i innych odmian hazardu w grach komputerowych coraz częściej staje się tematem prawnych i politycznych debat nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Również w Europie coraz więcej państw decyduje się na to, by wprowadzać w tym zakresie regulacje. Dopiero co dowiedzieliśmy się przecież, że Niemcy wymogły na Valve zmiany w tamtejszym systemie otwierania skrzynek w Counter-Strike’u 2. A to prawdopodobnie nie koniec, bo Parlament Europejski domaga się całkowitego odebrania nieletnim dostępu do lootboxów.