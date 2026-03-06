Jeszcze jedna gra za darmo na Steam. Prezent idealny do ogrania w weekend

Jeżeli nie mieliście growych planów na weekend, to Steam ma dla Was ciekawą propozycję. Sklep Valve właśnie udostępnił kolejną grę całkowicie za darmo. Tym razem w ramach prezentu możecie odebrać bez żadnych opłat grę Crowalt: Traces of the Lost Colony. To niezależna przygodówka 2D od studia Madcraft Studios, która zadebiutowała na rynku w styczniu 2022 roku. Historia rozgrywa się w czasach pierwszych kolonizatorów Ameryki i opowiada kryminalną historię pewnego poszukiwacza przygód. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły, jak odebrać grę na Steam.

Crowalt: Traces of the Lost Colony jest przygodową grą, łączącą tradycyjny storytelling z nowoczesną grafiką pikselową. Grupa ludzi, którzy założyli pierwszą kolonię w Ameryce w 1587 zniknęła w tajemniczych okolicznościach, wkrótce po przybyciu. Pozostała po nich jedynie nazwa wyspy wyryta na drzewie: "Crowalt". Teraz jest rok 1737. Młody i ambitny łowca przygód Hugh Radcliff podąża za śladami Zaginionej Kolonii by dokonać swojego pierwszego, wielkiego odkrycia. W Crowalt, do którego przybył, żyją teraz inni ludzie. Radcliff zamierza przetrząsnąć wyspę i w związku z tym na pewno wpakuje się w tarapaty, próbując dowiedzieć się co się stało z Zaginioną Kolonią - czytamy w oficjalnym opisie gry.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe Crowalt: Traces of the Lost Colony, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko kilka dni, do 9 marca do godziny 18:00 czasu polskiego.