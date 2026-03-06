Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeszcze jedna gra za darmo na Steam. Prezent idealny do ogrania w weekend

Radosław Krajewski
2026/03/06 20:10
Skusicie się na najnowszą darmową grę na platformie Steam?

Jeżeli nie mieliście growych planów na weekend, to Steam ma dla Was ciekawą propozycję. Sklep Valve właśnie udostępnił kolejną grę całkowicie za darmo. Tym razem w ramach prezentu możecie odebrać bez żadnych opłat grę Crowalt: Traces of the Lost Colony. To niezależna przygodówka 2D od studia Madcraft Studios, która zadebiutowała na rynku w styczniu 2022 roku. Historia rozgrywa się w czasach pierwszych kolonizatorów Ameryki i opowiada kryminalną historię pewnego poszukiwacza przygód. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły, jak odebrać grę na Steam.

Steam
Steam

Crowalt: Traces of the Lost Colony jest przygodową grą, łączącą tradycyjny storytelling z nowoczesną grafiką pikselową.

Grupa ludzi, którzy założyli pierwszą kolonię w Ameryce w 1587 zniknęła w tajemniczych okolicznościach, wkrótce po przybyciu. Pozostała po nich jedynie nazwa wyspy wyryta na drzewie: "Crowalt".

Teraz jest rok 1737.

Młody i ambitny łowca przygód Hugh Radcliff podąża za śladami Zaginionej Kolonii by dokonać swojego pierwszego, wielkiego odkrycia. W Crowalt, do którego przybył, żyją teraz inni ludzie. Radcliff zamierza przetrząsnąć wyspę i w związku z tym na pewno wpakuje się w tarapaty, próbując dowiedzieć się co się stało z Zaginioną Kolonią - czytamy w oficjalnym opisie gry.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe Crowalt: Traces of the Lost Colony, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko kilka dni, do 9 marca do godziny 18:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

