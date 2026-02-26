Zaloguj się lub Zarejestruj

Valve pozwane przez stan Nowy Jork. Skrzynki w CS2 i DOTA 2 to hazard?

Mikołaj Berlik
2026/02/26 09:40
0
0

Sprawa może mieć poważne konsekwencje dla właścicieli Steama.

Prokurator Generalna stanu Nowy Jork, Letitia James, złożyła oficjalny pozew przeciwko Valve, twierdząc, że system skrzynek stosowany w takich hitach jak Counter-Strike 2 czy DOTA 2 to w rzeczywistości nielegalny hazard. Według dokumentacji, mechanizm płacenia za szansę na wylosowanie rzadkich przedmiotów działa identycznie jak automaty do gier (tzw. jednoręki bandyta).

Valve
Valve

Valve z problemami z powodu lootboxów

W oświadczeniu Prokurator James podkreślono destrukcyjny wpływ tych mechanik na najmłodszych użytkowników. James twierdzi, że Valve zarobiło miliardy dolarów, pozwalając dzieciom i dorosłym na uprawianie hazardu w cyfrowej formie, co prowadzi do poważnych problemów z uzależnieniem. Pozew przywołuje liczne przypadki dzieci (nawet 11-letnich), które korzystały z kart kredytowych rodziców, by kupować mikrotransakcje, wpadając w spiralę wydatków. Poza nielicznymi wyjątkami, hazard w stanie Nowy Jork jest nielegalny, a Valve ma omijać te przepisy, maskując go jako elementy rozgrywki.

Nielegalny hazard może być szkodliwy i prowadzić do poważnych problemów związanych z uzależnieniem, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Firma Valve zarobiła miliardy dolarów, umożliwiając dzieciom i dorosłym nielegalny hazard w celu wygrania wartościowych wirtualnych nagród. Funkcje te są uzależniające, szkodliwe i nielegalne, dlatego moja kancelaria wnosi pozew, aby położyć kres nielegalnym działaniom Valve i chronić mieszkańców Nowego Jorku.

GramTV przedstawia:

Nowy Jork nie zamierza poprzestać na ostrzeżeniach. Pozew ma na celu trwałe powstrzymanie Valve od oferowania funkcji hazardowych w swoich grach na terenie stanu, a także zwrot „nienależnie uzyskanych zysków” oraz nałożenie wysokich kar finansowych za naruszenie stanowego prawa. To nie jest jedyny raz kiedy w ostatnim czasie usłyszeliśmy o firmie zarządzającej Steamem w kontekście sądu – firma wygrała batalię z tzw. trollem patentowym.

Źródło:https://insider-gaming.com/valve-is-being-sued-by-new-york-state-over-loot-boxes/

Tagi:

News
Steam
Valve
pozew
lootbox
hazard
pozew sądowy
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112