Valve pozwane przez stan Nowy Jork. Skrzynki w CS2 i DOTA 2 to hazard?

Prokurator Generalna stanu Nowy Jork, Letitia James, złożyła oficjalny pozew przeciwko Valve, twierdząc, że system skrzynek stosowany w takich hitach jak Counter-Strike 2 czy DOTA 2 to w rzeczywistości nielegalny hazard. Według dokumentacji, mechanizm płacenia za szansę na wylosowanie rzadkich przedmiotów działa identycznie jak automaty do gier (tzw. jednoręki bandyta).

Valve z problemami z powodu lootboxów

W oświadczeniu Prokurator James podkreślono destrukcyjny wpływ tych mechanik na najmłodszych użytkowników. James twierdzi, że Valve zarobiło miliardy dolarów, pozwalając dzieciom i dorosłym na uprawianie hazardu w cyfrowej formie, co prowadzi do poważnych problemów z uzależnieniem. Pozew przywołuje liczne przypadki dzieci (nawet 11-letnich), które korzystały z kart kredytowych rodziców, by kupować mikrotransakcje, wpadając w spiralę wydatków. Poza nielicznymi wyjątkami, hazard w stanie Nowy Jork jest nielegalny, a Valve ma omijać te przepisy, maskując go jako elementy rozgrywki.