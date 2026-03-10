Ogromnie zmiany w skrzynkach w CS-ie. Valve zmuszone do wdrożenia nowych rozwiązań

Inni zaś mówią, że uratowały one grę. Prawda zaś leży pewnie gdzieś po środku.
Valve zmuszone do wprowadzenia zmian w Niemczech
Niemniej już od kilku lat lootboxy, paczki i inne tego typu sprawy obecne w grach sieciowych są elementem krytyki aktywistów i polityków. Zwracają oni uwagę, że na dobrą sprawę jest to hazard – musimy przecież wydać prawdziwe pieniądze, by nabyć i otworzyć dany kontener. Nie mamy natomiast gwarancji co do tego, co konkretnie nam wypadnie. Czyli zupełnie tak, jakbyśmy grali np. w jednorękiego bandytę. O ile jednak tego typu maszyny są dostępne jedynie dla osób dorosłych, tak w produkcje zawierające skrzynki z powodzeniem mogą grać również nieletni.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!