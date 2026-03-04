Gubernator Teksasu z nagraniem z wojny w Iranie. Tylko że był to film z gry

Politycy z reguły, nie ma co tu kryć, nie wykazują się największą świadomością, jeżeli chodzi o gry wideo. Takie ich prawo – nie każdy musi się nimi interesować.

Każdy jednak powinien poświęcić chwilę, by zweryfikować informacje. A i z tym wśród polityków bywa różnie, gdy coś pasuje im do narracji. Foto: World Travel & Tourism Council Gubertnator Teksasu uznał nagranie z gry za prawdziwy film Kolejny przykład takiego stanu rzeczy dał gubernator stanu Teksas, Greg Abbott. 1 marca członek Republikanów udostępnił w serwisie X nagranie, na którym widać było, jak amerykański okręt wojenny zestrzeliwuje irański myśliwiec. Abbott ten skąd inąd imponujący wyczyn skomentował buńczucznym “Bye Bye”. Jest tylko jedno ale.

Wspomniany kadr nie był bynajmniej ujęciem z trwającej właśnie wojny na Bliskim Wschodzie. Ba, nie było to nawet prawdziwe nagranie, a fragment rozgrywki w grze War Thunder. Owszem, gry coraz bardziej dążą do realizmu i tyczy się to również produkcji poruszających tematy wojenne, niemniej niesmak pozostał. Abbott post więc usunął, nie komentując sprawy.

Niemniej internauci, wśród których screen publikacji zaczął krążyć, szybko wytknęli gubernatorowi pewną niewiedzę. Okazuje się bowiem, że marynarka Stanów Zjednoczonych nie posiada obecnie w aktywnej służbie żadnych pancerników, a to właśnie tego typu okręt widniał na nagraniu. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy klip ten zostaje błędnie uznany za prawdziwe wideo. Podobnie było już w 2024 roku, gdy miał rzekomo przedstawiać atak na morzu arabskim. Co jakiś czas niestety zdarza się, że osoby publiczne podają ujęcia z gier komputerowych, sugerując, iż są to nagrania przedstawiające prawdziwe wydarzenia. Rosyjskie media chciałby np. pokazać bohaterstwo poległego w Syrii żołnierza poprzez ujęcie z serii ARMA. Nawet w Telewizji Polskiej doszło ostatnio do ogromnego nieporozumienia, gdy screen z Hears of Iron 4 miał być przykładem “kremlowskiej propagandy”.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

