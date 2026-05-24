Powstanie Shrek 6, a nawet Shrek 7? Zielony Ogr może wrócić na dobre

Aktor mógł zdradzić zbyt wiele.

Ostatnio pierwsza część Shreka obchodziła 25. rocznicę swojej kinowej premiery. W przygotowaniu wciąż znajduje się piąta odsłona przygód Zielonego Ogra, ale możliwe, że na tym seria się nie zakończy. Według najnowszych doniesień DreamWorks planuje już następne odsłony cyklu. Shrek 6 jest już pewny? Mike Myers uważa, że seria otrzyma kolejne części Informacja pojawiła się za sprawą Dana Carveya. Aktor i komik opowiedział o rozmowie z Mike’iem Myersem podczas podcastu „Fly on the Wall”. Według jego relacji gwiazdor miał stwierdzić krótko: „Robimy jeszcze dwa”. Oznaczałoby to, że po Shreku 5 studio szykuje także Shreka 6, a być może rozważa dalszy rozwój marki.

Seria Shrek rozpoczęła się w 2001 roku i bardzo szybko stała się jedną z najważniejszych animowanych franczyz w historii DreamWorks. Pierwsze dwie części cieszyły się ogromnym uznaniem zarówno widzów, jak i krytyków. Z czasem jednak popularność cyklu zaczęła słabnąć, a ostatnia pełnoprawna odsłona, czyli Shrek Forever, trafiła do kin w 2010 roku.

Nowy film będzie więc powrotem po aż siedemnastu latach przerwy. W obsadzie ponownie usłyszymy Mike’a Myersa jako Shreka, Cameron Diaz w roli Fiony oraz Eddiego Murphy’ego, który jeszcze raz wcieli się w Osła. Do ekipy dołączyła także Zendaya. Aktorka użyczy głosu córce Shreka i Fiony. Na ten moment nic nie wskazuje natomiast na powrót Kota w Butach. Antonio Banderas nie pojawił się w oficjalnych materiałach zapowiadających produkcję, dlatego udział bohatera w filmie stoi pod znakiem zapytania. Początkowo DreamWorks i Universal planowali debiut Shreka 5 na 1 lipca 2026 roku. Następnie premierę przesunięto na 23 grudnia 2026 roku, aby ostatecznie wyznaczyć nową datę na 30 czerwca 2027 roku.

