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Jeden z największych talentów science fiction stawia wszystko na AI. Czy to szansa na jego wielki powrót?

Jakub Piwoński
2026/07/21 08:30
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Po sukcesie Dystryktu 9 wydawało się, że Neill Blomkamp będzie wyznaczał kierunek dla kina science fiction. Dziś reżyser najwyraźniej szuka nowej drogi.

Był moment, gdy Neill Blomkamp uchodził za jednego z najbardziej obiecujących reżyserów science fiction swojego pokolenia. Dystrykt 9 zachwycił zarówno krytyków, jak i widzów, a jego twórca błyskawicznie trafił do grona hollywoodzkich nazwisk, którym wróżono wielką karierę. Kolejne lata nie potoczyły się jednak zgodnie z tym scenariuszem. Elizjum, Chappie czy Demonic spotkały się z mieszanym lub wręcz chłodnym przyjęciem, a samemu reżyserowi od lat brakuje jednoznacznego sukcesu. Być może właśnie dlatego chce postawić na rozwiązanie, które już teraz budzi ogromne kontrowersje.

Dystrykt 9
Dystrykt 9

Blomkamp chce nakręcić pełnometrażowy film wygenerowany przez AI

Reżyser poinformował w serwisie X, że ukończył NIGHTBORNE – trwający 13 minut horror science fiction, który określa jako pierwszy pełny test pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Film powstał przy użyciu modelu Seedance 2.0, a każdy kadr został wygenerowany przez AI na podstawie przygotowanych przez Blomkampa poleceń. Twórca podkreśla jednak, że projekt nie powstał wyłącznie dzięki sztucznej inteligencji. Za projekty odpowiadali artyści koncepcyjni, natomiast postacie wykorzystują twarze i głosy 32 osób, które zgodziły się na użycie swojego wizerunku. Krótkometrażowa produkcja ma być przede wszystkim próbą generalną przed realizacją pełnometrażowego filmu w tej samej technologii.

GramTV przedstawia:

NIGHTBORNE opowiada historię pilotki armii Stanów Zjednoczonych uznanej za poległą podczas misji. Z czasem pojawiają się jednak dowody sugerujące, że mogła stać się częścią tajnego programu przywracającego poległych żołnierzy do życia i wysyłającego ich ponownie na pole walki. Zapowiedź projektu wywołała mieszane reakcje. Część internautów zarzuca Blomkampowi odejście od tradycyjnego procesu tworzenia filmów, inni z kolei zwracają uwagę, że sztuczna inteligencja może pozwolić reżyserowi realizować ambitne pomysły science fiction, które od lat nie mogą doczekać się finansowania przez duże studia.

Nie jest tajemnicą, że w ostatnich latach wiele projektów Blomkampa nigdy nie doczekało się realizacji. Wśród nich znalazły się między innymi Alien 5, District 10, RoboCop czy serial Halo (serial w końcu powstał, ale bez udziału twórcy). Reżyser rozpisuje też pomysł na nowych Żołnierzy kosmosu, jednak po licznych anulowanych przedsięwzięciach trudno przewidzieć, czy ten projekt ostatecznie trafi przed kamery. W tej sytuacji eksperyment z AI może okazać się dla twórcy nie tylko technologiczną ciekawostką, ale także próbą odzyskania pozycji jednego z najciekawszych reżyserów współczesnego kina science fiction.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/20/neill-blomkamps-next-movie-could-be-fully-ai-generated-director-releases-test-short-nightborne

Tagi:

Popkultura
film
kino
science fiction
sztuczna inteligencja
Neill Blomkamp
AI
Dystrykt 9
NIGHTBORNE
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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