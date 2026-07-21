Jeden z największych talentów science fiction stawia wszystko na AI. Czy to szansa na jego wielki powrót?

Był moment, gdy Neill Blomkamp uchodził za jednego z najbardziej obiecujących reżyserów science fiction swojego pokolenia. Dystrykt 9 zachwycił zarówno krytyków, jak i widzów, a jego twórca błyskawicznie trafił do grona hollywoodzkich nazwisk, którym wróżono wielką karierę. Kolejne lata nie potoczyły się jednak zgodnie z tym scenariuszem. Elizjum, Chappie czy Demonic spotkały się z mieszanym lub wręcz chłodnym przyjęciem, a samemu reżyserowi od lat brakuje jednoznacznego sukcesu. Być może właśnie dlatego chce postawić na rozwiązanie, które już teraz budzi ogromne kontrowersje.

Blomkamp chce nakręcić pełnometrażowy film wygenerowany przez AI

Reżyser poinformował w serwisie X, że ukończył NIGHTBORNE – trwający 13 minut horror science fiction, który określa jako pierwszy pełny test pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Film powstał przy użyciu modelu Seedance 2.0, a każdy kadr został wygenerowany przez AI na podstawie przygotowanych przez Blomkampa poleceń. Twórca podkreśla jednak, że projekt nie powstał wyłącznie dzięki sztucznej inteligencji. Za projekty odpowiadali artyści koncepcyjni, natomiast postacie wykorzystują twarze i głosy 32 osób, które zgodziły się na użycie swojego wizerunku. Krótkometrażowa produkcja ma być przede wszystkim próbą generalną przed realizacją pełnometrażowego filmu w tej samej technologii.