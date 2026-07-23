Kultowy horror otrzyma niezwykłą wersję. Leatherface będzie jak malowany

Twórcy przygotowują nowe spojrzenie na jedną z najważniejszych produkcji w historii kina grozy.
Teksańska masakra piłą mechaniczną doczeka się wyjątkowej reinterpretacji. Kultowy horror z 1974 roku zostanie przeniesiony do świata ręcznie rysowanej animacji, a twórcy podkreślają, że każda klatka filmu powstaje dzięki pracy artystów. Jak podkreślają, cały proces odbywa się bez wsparcia generatywnej sztucznej inteligencji.
Klasyczny horror zyska zupełnie nową oprawę
Za projekt odpowiadają Dark Sky Films oraz Fathom Events. Pierwszy pokaz materiałów z animowanej wersji odbędzie się 18 sierpnia podczas specjalnych seansów oryginalnej Teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Data nie jest przypadkowa – właśnie 18 sierpnia 1973 roku rozgrywa się akcja filmu Tobe'a Hoopera.
Widzowie obejrzą odrestaurowaną wersję klasyka w jakości 4K, a przed seansem zobaczą materiał prezentujący kulisy powstawania animowanej adaptacji. Produkcja wykorzystuje technikę rotoskopii, polegającą na ręcznym odrysowywaniu każdej klatki materiału aktorskiego. Dzięki temu zachowane zostaną oryginalne występy aktorów, atmosfera i intensywność filmu, ale całość otrzyma całkowicie nową oprawę wizualną.
GramTV przedstawia:
Za animację odpowiada Paul Beck, który pracował wcześniej przy takich produkcjach jak Przez ciemne zwierciadło i Apollo 10½: Kosmiczne dzieciństwo. Jak podkreśla reżyser animacji, celem projektu nie jest zastąpienie oryginału, lecz pokazanie go z zupełnie nowej perspektywy. Pełna animowana wersja Teksańskiej masakry piłą mechaniczną ma zadebiutować w 2027 roku. Tegoroczne pokazy będą natomiast pierwszą okazją, by zobaczyć fragmenty tego nietypowego przedsięwzięcia.
To nie jedyny projekt rozwijający markę Teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Równolegle trwają prace nad nowym aktorskim filmem, za którego realizację ma odpowiadać Curry Barker, reżyser tegorocznego horroru Obsesja, uznawanego za jedno z największych pozytywnych zaskoczeń gatunku w 2026 roku.
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