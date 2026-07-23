Kultowy horror otrzyma niezwykłą wersję. Leatherface będzie jak malowany

Teksańska masakra piłą mechaniczną doczeka się wyjątkowej reinterpretacji. Kultowy horror z 1974 roku zostanie przeniesiony do świata ręcznie rysowanej animacji, a twórcy podkreślają, że każda klatka filmu powstaje dzięki pracy artystów. Jak podkreślają, cały proces odbywa się bez wsparcia generatywnej sztucznej inteligencji.

Klasyczny horror zyska zupełnie nową oprawę

Za projekt odpowiadają Dark Sky Films oraz Fathom Events. Pierwszy pokaz materiałów z animowanej wersji odbędzie się 18 sierpnia podczas specjalnych seansów oryginalnej Teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Data nie jest przypadkowa – właśnie 18 sierpnia 1973 roku rozgrywa się akcja filmu Tobe'a Hoopera.