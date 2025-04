Nowy Deus Ex zaprezentowany, ale... nie zachwyca? Eidos-Montreal szuka partnerów dla nowej odsłony kultowej serii

Deus Ex jeszcze nie umarł.

Niedawno informowaliśmy o fali zwolnień w Eidos-Montreal, która objęła aż 75 pracowników. Mimo to studio nie składa broni. Jak ujawnia Insider Gaming, zespół z siedzibą w Montrealu aktywnie pracuje nad przywróceniem do życia swojej najbardziej rozpoznawalnej marki – Deus Ex. Ostatnia gra z serii ukazała się w 2016 roku.

Powstanie nowy Deus Ex?

Według wielu źródeł bliskich planom studia, Eidos-Montreal regularnie prezentował koncepcję nowej gry z serii zewnętrznym partnerom i wydawcom. Choć pomysł miał w sobie „urok i nowość”, nie spotkał się z oczekiwanym zainteresowaniem. Wydawcy uznali, że seria Deus Ex jest dziś „zbyt niszowa” i nie chcą podejmować związanego z nią ryzyka finansowego.