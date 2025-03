Powstaje polska odpowiedź na nowe Hirołsy. Stormbinders wkrótce doczeka się prezentacji rozgrywki

Polskie studio Destructive Creations, znane z takich produkcji, jak Hatred, Ancestors Legacy, War Mongrels i ostatnio 63 Days, zapowiedziało nową grę w stylu Heroes of Might & Magic. Stormbinders ma rzucić rękawice powstającej nowej odsłony serii Ubisoftu, która niedawno otrzymała nowy zwiastun z rozgrywką. Tytuł będzie więc turową strategią osadzoną w świecie fantasy, której pierwszej prezentacji doczekamy się już w kwietniu.

