Powstaje nowy RTS w świecie Gwiezdnych wojen. Za grę ma odpowiadać znane studio

Premiera Star Wars Jedi: Ocalały już za nami, ale deweloperzy ze studia Respawn Entertainment pracują nad dwoma kolejnymi tytułami rozgrywającymi się w świecie Gwiezdnych wojen – pierwszoosobową strzelanką oraz strategią. Wygląda jednak na to, że w najbliższej przyszłości na rynek trafi jeszcze jeden przedstawiciel drugiego z wymienionych gatunków skierowany do fanów Star Wars. Jeden z branżowych dziennikarzy poinformował bowiem, że powstaje nowy RTS osadzony we wspomnianym uniwersum.

Star Wars Jedi: Ocalały dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

