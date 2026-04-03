Powstaje „Game Pass” dla gier indie. Nowa usługa wystartuje już w kwietniu

Platforma nazywa się, a jakże, Indie Pass i ma pomóc mniejszym twórcom przebić się w zalewie nowych produkcji.

To może być ciekawa opcja dla tych, którzy wolą ogrywać te mniejsze tytuły. Na rynku pojawi się nowa usługa subskrypcyjna skierowana do fanów niezależnych produkcji. Platforma Indie Pass wystartuje 13 kwietnia i zaoferuje dostęp do rotującej biblioteki gier indie w cenie 6,99 dolara miesięcznie. Na start gracze otrzymają około 70 tytułów, a katalog ma być regularnie rozwijany. Indie Pass – platforma do gier niezależnych Za projektem stoi wydawca Indie.io, który chce stworzyć alternatywę dla dużych usług pokroju Game Passa. Ma jednak skupiać się wyłącznie na mniejszych produkcjach. W ofercie znajdą się m.in. gry z własnego portfolio firmy, takie jak Echoes of the Plum Grove czy seria Dark Deity, a także tytuły od zewnętrznych deweloperów. Jak tłumaczy Jess Mitchell, głównym celem platformy jest zwiększenie widoczności gier indie.

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją dziś twórcy gier niezależnych, jest ogromna liczba tytułów na rynku. Nowa usługa ma działać na zasadzie podziału przychodów – deweloperzy będą zarabiać w zależności od tego, ile czasu gracze spędzą przy ich produkcjach. To rozwiązanie ma premiować zaangażowanie użytkowników i jednocześnie dawać starszym tytułom drugie życie. Mitchell podkreśla też, że Indie Pass nie chce konkurować skalą z największymi platformami. Chcemy, by twórcy dołączali do nas, bo zależy im na widoczności i dotarciu do nowych odbiorców.

Usługa ma być kuratorowana, co oznacza, że nie trafi do niej każda gra. Zamiast tego platforma będzie stawiać na selekcję i dopasowanie tytułów do odbiorców, którzy szukają bardziej kameralnych, często krótszych doświadczeń niż w przypadku dużych produkcji AAA. Twórcy liczą również na to, że Indie Pass pomoże rozwiązać problem „znikających” gier. W natłoku premier wiele produkcji szybko traci widoczność, a subskrypcja ma pozwolić im wrócić do łask graczy i zdobyć nowe zainteresowanie. Na ten moment trudno przewidzieć, jak rynek zareaguje na kolejną usługę abonamentową. Jedno jest jednak pewne – Indie Pass wpisuje się w rosnący trend subskrypcji, który coraz śmielej obejmuje także segment gier niezależnych. Niedawno pisaliśmy nawet, że Microsoft ma ponoć planować tańszą opcję Game Pass poświęconą właśnie niezależnym grom.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










