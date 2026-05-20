Aż 5 nowych gier w Xbox Game Pass. Microsoft rozszerza ofertę o kolejne premiery

Po debiucie Forza Horizon 6 abonenci Game Passa otrzymują następny zestaw produkcji.

Microsoft kontynuuje intensywną rozbudowę biblioteki Xbox Game Pass w maju. Już dziś abonenci usługi otrzymali dostęp do pięciu kolejnych gier dostępnych na konsolach Xbox Series X/S oraz PC. Nowości w Xbox Game Pass Jedną z największych nowości jest Remnant II – dynamiczna strzelanka z elementami soulslike, która oferuje wymagające walki z bossami oraz kooperację dla trzech graczy. Produkcja zebrała bardzo dobre opinie – na Steamie 26,5 tysiąca ocen, z czego 85 procent pozytywnych.

Remnant II® to kontynuacja bestsellerowej gry Remnant: From the Ashes, w której ocalali członkowie ludzkości zmierzą się z nowymi, śmiertelnie niebezpiecznymi stworzeniami i potężnymi bossami w przerażających światach. Graj w trybie solo lub w trybie kooperacji z dwoma znajomymi, aby zgłębiać tajemnice nieznanego świata i powstrzymać siły zła przed zniszczeniem samej rzeczywistości. Aby odnieść sukces, gracze będą musieli polegać na własnych umiejętnościach oraz wsparciu swojej drużyny, aby pokonać najtrudniejsze wyzwania i zapobiec zagładzie ludzkości. Do usługi trafiło także Dead Static Drive, określane przez twórców jako „Grand Theft Cthulhu”. Gra łączy survival horror z podróżą przez alternatywną wersję Ameryki lat 80.. Zobaczymy tam przede wszystkim mroczny klimat oraz nietypowe wydarzenia paranormalne. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia: