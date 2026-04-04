Znamy datę premiery kontynuacji słynnej komedii science fiction. Twórca filmu będzie miał wtedy 100 lat

Jakub Piwoński
2026/04/04 16:30
Czekaliśmy na ten moment prawie 40 lat. Można zacząć odliczać czas do premiery filmu.

Po latach plotek i spekulacji stało się to oficjalne – powstaje sequel kultowej komedii Kosmiczne jaja. Nowy film, który ponoć nie ma być ani sequelem, ani prequelem, ani rebootem, jak żartobliwie określają to twórcy, trafi do kin w 2027 roku. Za jego produkcję odpowiada Amazon MGM Studios, które w ostatnim czasie cieszy się z sukcesu innego filmu.

Kosmiczne jaja 2 – został rok do premiery

Za kamerą stanie Josh Greenbaum, natomiast scenariusz współtworzy Josh Gad, który od lat zabiegał o realizację projektu. Gad będzie również producentem filmu i jednym z głównych motorów napędowych całego przedsięwzięcia. Największą atrakcją dla fanów ma być jednak powrót oryginalnej obsady. Na ekranie ponownie zobaczymy m.in. Ricka Moranisa, Billa Pullmana oraz Daphne Zuniga. W obsadzie znajdą się również nowe nazwiska, takie jak Keke Palmer, Lewis Pullman czy Anthony Carrigan.

Szczególne emocje budzi udział Mela Brooksa, który ponownie wcieli się w postać Yogurta. Słynny twórca będzie mieć w roku premiery filmu 100 lat. Udział Brooksa, ale także powrót Moranisa jest wydarzeniem samym w sobie. Aktor, znany m.in. z Pogromcy duchów czy Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki, wycofał się z Hollywood pod koniec lat 90., by skupić się na życiu rodzinnym. Od tego czasu bardzo rzadko pojawiał się publicznie i konsekwentnie odrzucał kolejne propozycje ról.

Według nieoficjalnych informacji film może nosić tytuł Spaceballs: The New One, choć nie zostało to jeszcze potwierdzone. Pierwsze Kosmiczne jaja zadebiutowały w 1987 roku jako parodia Gwiezdne wojny i szybko zdobyły status kultowego filmu. Pomysł na kontynuację przez lata wydawał się mało realny, zwłaszcza biorąc pod uwagę upływ czasu i zmiany w branży.

Nowa odsłona zapowiada się jednak jako sentymentalny powrót do klasyki, ale z nowymi elementami i współczesnym podejściem do humoru. Jeśli Kosmiczne jaja 2 spełnią oczekiwania fanów, mogą stać się jednym z najciekawszych powrotów do kultowych marek w ostatnich latach. Według doniesień, film ma trafić do kin dokładnie 23 kwietnia 2027, czyli za rok.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/3/spaceballs-sequel-sets-april-23-2027-release-date

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




