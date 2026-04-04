Znamy datę premiery kontynuacji słynnej komedii science fiction. Twórca filmu będzie miał wtedy 100 lat

Czekaliśmy na ten moment prawie 40 lat. Można zacząć odliczać czas do premiery filmu.

Po latach plotek i spekulacji stało się to oficjalne – powstaje sequel kultowej komedii Kosmiczne jaja. Nowy film, który ponoć nie ma być ani sequelem, ani prequelem, ani rebootem, jak żartobliwie określają to twórcy, trafi do kin w 2027 roku. Za jego produkcję odpowiada Amazon MGM Studios, które w ostatnim czasie cieszy się z sukcesu innego filmu. Kosmiczne jaja 2 – został rok do premiery Za kamerą stanie Josh Greenbaum, natomiast scenariusz współtworzy Josh Gad, który od lat zabiegał o realizację projektu. Gad będzie również producentem filmu i jednym z głównych motorów napędowych całego przedsięwzięcia. Największą atrakcją dla fanów ma być jednak powrót oryginalnej obsady. Na ekranie ponownie zobaczymy m.in. Ricka Moranisa, Billa Pullmana oraz Daphne Zuniga. W obsadzie znajdą się również nowe nazwiska, takie jak Keke Palmer, Lewis Pullman czy Anthony Carrigan.

Szczególne emocje budzi udział Mela Brooksa, który ponownie wcieli się w postać Yogurta. Słynny twórca będzie mieć w roku premiery filmu 100 lat. Udział Brooksa, ale także powrót Moranisa jest wydarzeniem samym w sobie. Aktor, znany m.in. z Pogromcy duchów czy Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki, wycofał się z Hollywood pod koniec lat 90., by skupić się na życiu rodzinnym. Od tego czasu bardzo rzadko pojawiał się publicznie i konsekwentnie odrzucał kolejne propozycje ról.

GramTV przedstawia:

Według nieoficjalnych informacji film może nosić tytuł Spaceballs: The New One, choć nie zostało to jeszcze potwierdzone. Pierwsze Kosmiczne jaja zadebiutowały w 1987 roku jako parodia Gwiezdne wojny i szybko zdobyły status kultowego filmu. Pomysł na kontynuację przez lata wydawał się mało realny, zwłaszcza biorąc pod uwagę upływ czasu i zmiany w branży. Nowa odsłona zapowiada się jednak jako sentymentalny powrót do klasyki, ale z nowymi elementami i współczesnym podejściem do humoru. Jeśli Kosmiczne jaja 2 spełnią oczekiwania fanów, mogą stać się jednym z najciekawszych powrotów do kultowych marek w ostatnich latach. Według doniesień, film ma trafić do kin dokładnie 23 kwietnia 2027, czyli za rok.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










