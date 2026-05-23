16 lat temu genialny serial science fiction otrzymał znienawidzone przez fanów zakończenie. Tylko Gra o tron może się z tym równać

Mija szesnaście lat od kontrowersyjnego zakończenia jednego z najważniejszych seriali współczesnej telewizji.

23 maja 2010 roku widzowie otrzymali jeden z najbardziej kontrowersyjnych finałów wśród seriali w historii telewizji. Choć od zakończenia Zagubionych minęło już 16 lat, dyskusje wokół ostatniego odcinka wciąż nie cichną, a wielu fanów nadal uważa go za jedno z największych rozczarowań w historii małego ekranu. Zagubieni – serial otrzymał ostro krytykowane zakończenie przez widzów Przez sześć sezonów produkcja budowała swoją popularność dzięki tajemnicom, nieoczywistym zwrotom akcji i coraz bardziej skomplikowanej mitologii wyspy. Polarne niedźwiedzie na tropikalnej wyspie, podróże w czasie czy zagadkowe eksperymenty sprawiły, że serial stał się fenomenem popkultury. Jednocześnie właśnie ogrom niewyjaśnionych wątków budził obawy widzów przed finałem.

Największe kontrowersje dotyczyły tak zwanej rzeczywistości „Sideways”, która przez większość ostatniego sezonu wyglądała jak alternatywna linia czasu. W finale ujawniono jednak, że była to forma przejścia do życia po śmierci. Bohaterowie mieli spotkać się tam ponownie, aby wspólnie odejść dalej. To właśnie ten motyw wywołał falę krytyki. Wielu widzów błędnie uznało, że bohaterowie byli martwi przez cały serial, od momentu katastrofy lotniczej. Przekonanie to bardzo szybko rozprzestrzeniło się w internecie i przez lata stało się jednym z najczęściej powtarzanych zarzutów wobec produkcji.

Tymczasem twórcy wyraźnie zaznaczyli, że wydarzenia przedstawione przez sześć sezonów naprawdę miały miejsce. W jednej z kluczowych scen Christian Shephard mówi Jackowi, że wszystko, czego doświadczył, było prawdziwe. Sam serial wielokrotnie podkreślał też motyw, że „cokolwiek się wydarzyło, wydarzyło się naprawdę”. Część fanów uważa dziś, że niezrozumienie przesłania finału mocno wpłynęło na odbiór całego serialu. Dla wielu osób idea spotkania najważniejszych ludzi swojego życia przed wspólnym przejściem do zaświatów była emocjonalnym i symbolicznym zakończeniem historii. Widzowie mogli ponownie zobaczyć między innymi Charliego czy relację Benjamina Linusa z jego córką Alex. Nie oznacza to jednak, że serial uniknął problemów. Produkcja rzeczywiście pozostawiła po sobie wiele niewyjaśnionych zagadek, które do dziś są przedmiotem dyskusji fanów. Mimo tego wielu odbiorców podkreśla, że Zagubieni nadal pozostają jednym z najbardziej ambitnych i wpływowych seriali science fiction.

