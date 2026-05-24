22 lata temu zadebiutowało jedno z najważniejszych science fiction. Ten film odmienił cały gatunek

Specjalista od globalnych zagrożeń wziął na warsztat film, który stanowił przestrogę dla całej ludzkości.

Dokładnie 24 maja 2004 roku do kin trafiło Pojutrze, czyli katastroficzne widowisko science fiction w reżyserii Rolanda Emmericha. Produkcja bardzo szybko stała się jednym z najgłośniejszych filmów katastroficznych XXI wieku, a dziś wielu widzów i krytyków wskazuje ją jako jeden z fundamentów współczesnego kina apokaliptycznego. Pojutrze – 22 lata temu zadebiutował genialny film katastroficzny z elementami science fiction Film opowiada historię klimatologa Jacka Halla, granego przez Dennisa Quaida, który odkrywa, że zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do gwałtownego ochłodzenia Ziemi i nadejścia nowej epoki lodowcowej. W tle katastrofy obserwujemy walkę o przetrwanie mieszkańców Nowego Jorku, w tym bohatera granego przez Jake’a Gyllenhaala. Produkcja zasłynęła przede wszystkim spektakularnymi scenami zniszczeń, obejmującymi gigantyczne fale zalewające Manhattan, tornada pustoszące Los Angeles czy błyskawiczne zamarzanie całych miast.

Mimo mieszanych recenzji film odniósł ogromny sukces finansowy. Przy budżecie wynoszącym 125 milionów dolarów produkcja zarobiła ponad 550 milionów dolarów na całym świecie, stając się jednym z największych hitów 2004 roku. Krytycy chwalili przede wszystkim efekty specjalne i widowiskowość, choć wielu recenzentów zarzucało filmowi naukowe uproszczenia oraz schematyczny scenariusz. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja uzyskała 45% pozytywnych recenzji, a w Metacritic średnia ocen wyniosła 47/100. Jednocześnie widzowie znacznie cieplej przyjęli dzieło Emmericha, traktując je jako niezwykle efektowne kino rozrywkowe.

Z perspektywy czasu wpływ Pojutrze na rozwój kina katastroficznego jest trudny do przecenienia. Film spopularyzował połączenie wielkiego widowiska z tematyką zmian klimatycznych i globalnych zagrożeń. Produkcja pokazała też, że kino katastroficzne może funkcjonować w skali niemal apokaliptycznej, opierając się na ogromnych efektach CGI i destrukcji całych miast. W kolejnych latach podobną drogą podążyły inne widowiska science fiction, w tym również 2012, ponownie wyreżyserowane przez Emmericha. Film z 2009 roku jeszcze bardziej zwiększył skalę zniszczeń i pobił wynik finansowy Pojutrze, zarabiając niemal 770 milionów dolarów na świecie. Wielu widzów do dziś uważa oba tytuły za definicję współczesnego kina katastroficznego, które stawia przede wszystkim na spektakl i wizualną destrukcję świata. Choć część naukowców krytykowała Pojutrze za przesadzone przedstawienie zmian klimatycznych, film odegrał istotną rolę w popularyzacji tematu globalnego ocieplenia w kulturze masowej. Produkcja wywoływała dyskusje nie tylko wśród fanów kina, ale również w mediach i środowiskach naukowych.

