Kultowa parodia Gwiezdnych wojen powraca. Pokazano pierwsze zdjęcie obsady z Kosmiczne jaja 2

Legendarny aktor wznawia dla tego filmu karierę po prawie 30 latach.

Po niemal trzech dekadach przerwy Rick Moranis ponownie pojawi się na dużym ekranie. Aktor znany z takich hitów jak Pogromcy duchów czy Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki wraca w roli Lorda Hełmofona w kontynuacji kultowej parodii science fiction Kosmiczne Jaja z 1987 roku. Kosmiczne jaja 2 – pierwsze zdjęcie obsady Film oficjalnie zapowiedziano w czerwcu 2024 roku. Jednak dopiero w rok później studio potwierdziło gotowość do rozpoczęcia zdjęć, a także datę premiery. Wtedy wszyscy fani pierwszej części zastanawiali się, czy Rick Moranis powróci do swojej słynnej roli. Teraz potwierdzono, że tak się też stanie.

Do obsady powrócą także Bill Pullman jako samotny gwiezdny awanturnik Lone Starr, Daphne Zuniga jako księżniczka Vespa, George Wyner jako pułkownik Sandurz oraz sam Mel Brooks, który ponownie wcieli się w Yogurta. Do znanych twarzy dołączą nowi bohaterowie, w których wcielą się Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman i Anthony Carrigan. Produkcja filmu jest już w toku, co potwierdziło Amazon MGM. Studio ujawniło oficjalne zdjęcie zza kulis przedstawiające obsadę, scenarzystów i reżysera podczas czytania scenariusza. Premiera Kosmicznych jaj 2 została zaplanowana na 2027 rok.

Josh Greenbaum, reżyser znany z komedii Barb i Star jadą do Vista Del Mar oraz Will & Harper, odpowiada za realizację kontynuacji. Nad scenariuszem pracują Josh Gad, Benji Samit i Dan Hernandez. Pełny tytuł i fabuła wciąż owiane są tajemnicą, lecz Amazon MGM w oficjalnym komunikacie zażartowało, że „tytuł podobno będzie nazwą filmu, a szczegóły fabuły są opisywane jako informacje o tym, co wydarzy się w historii”. W innym opisie twórcy podkreślili komediowy charakter projektu: To nie-prequel, nie-reboot, sequel część druga, ale z elementami rebootu, film rozwijający franczyzę”. Podobnie jak w przypadku oryginału, także i teraz możemy spodziewać się licznych parodii największych marek science fiction, w tym Gwiezdnych wojen, Star Treka czy Obcego. Powrót Moranisa ma szczególne znaczenie dla fanów pierwszych Kosmicznych jaj, ponieważ aktor wycofał się z występów przed kamerą w latach 90., po śmierci swojej żony Ann Belsky. Od tego czasu skupił się na wychowaniu dzieci i okazjonalnie udzielał głosu w produkcjach animowanych. Ostatni raz pojawił się w filmie aktorskim w 1997 roku w Kochanie, zmniejszyliśmy siebie. Planowany powrót na ekran w 2020 roku przy okazji nowej odsłony Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki został wstrzymany przez pandemię COVID-19.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.