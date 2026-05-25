Dzisiaj ważna data dla fanów Gwiezdnych wojen. Aż trzy filmy z serii świętują swoje rocznice

Właśnie tego dnia zadebiutowały w kinach aż trzy filmy z uniwersum George’a Lucasa.

25 maja to jedna z najważniejszych dat w historii kina science fiction. Tego dnia swoją rocznicę obchodzą aż trzy filmy ze świata Gwiezdnych wojen. Dokładnie 49 lat temu do kin trafiła kultowa Nowa nadzieja, 43 lata temu widzowie zobaczyli Powrót Jedi, a osiem lat temu premierę miał film Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Gwiezdne wojny – rocznica premiery Nowej nadziei, Powrotu Jedi oraz Hana Solo Kiedy w 1977 roku George Lucas zaprezentował światu Nową nadzieję, mało kto spodziewał się, że produkcja zmieni oblicze współczesnego kina. Film nie tylko zapoczątkował jedną z największych franczyz w historii popkultury, ale również wyznaczył nowe standardy dla efektów specjalnych, widowiskowego kina przygodowego i opowieści science fiction.

Historia Luke’a Skywalkera, Hana Solo i księżniczki Lei szybko podbiła serca widzów na całym świecie. Produkcja zarobiła ponad 775 milionów dolarów w światowym box office, co po uwzględnieniu inflacji czyni ją jednym z najbardziej dochodowych filmów wszech czasów. Krytycy również byli zachwyceni. Film zdobył siedem Oscarów i do dziś utrzymuje bardzo wysokie oceny zarówno od recenzentów, jak i fanów. Sześć lat później do kin trafiły Gwiezdne wojny: część VI – Powrót Jedi, czyli wielki finał oryginalnej trylogii. Produkcja przyniosła zakończenie konfliktu Rebelii z Imperium oraz legendarny pojedynek Luke’a Skywalkera z Darthem Vaderem i Imperatorem. Powrót Jedi pozostaje jednym z najbardziej sentymentalnych rozdziałów sagi, a scena odkupienia Vadera do dziś uznawana jest za jeden z najmocniejszych momentów całego uniwersum Star Wars.

Film okazał się ogromnym sukcesem finansowym, osiągając ponad 470 milionów dolarów wpływów z kin. Produkcja została także bardzo dobrze przyjęta przez widzów, którzy szczególnie docenili emocjonalne zakończenie historii rozpoczętej w Nowej nadziei. Dzisiejszą rocznicę dopełnia także Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Prequel skupiający się na młodości Hana Solo zadebiutował dokładnie osiem lat temu. Film pokazał początki relacji Hana i Chewbacci, pierwsze spotkanie z Lando Calrissianem oraz historię zdobycia legendarnego Sokoła Millennium. Choć Han Solo: Gwiezdne wojny – historie nie osiągnął oczekiwanych wyników finansowych i zarobił około 393 milionów dolarów na świecie, z biegiem lat produkcja zyskała sporą grupę fanów. Wielu widzów doceniło luźniejszy klimat filmu, westernowo łotrzykowski charakter przygody oraz występ Alden Ehrenreich w roli młodego Hana Solo.

