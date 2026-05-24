Nadchodzące science fiction zostanie następcą Incepcji? Film ma datę premiery na Netflixie

Warto zapisać sobie tę datę w kalendarzu.

Netflix szykuje kolejną ekscytującą propozycję dla fanów science fiction. Platforma potwierdziła międzynarodową premierę chińskiego widowiska Per Aspera Ad Astra, które przez wielu już teraz porównywane jest do kultowej Incepcji w reżyserii Christophera Nolana. Per Aspera Ad Astra – chińskie science fiction zadebiutuje w czerwcu na Netflixie Nowa produkcja została wyreżyserowana przez Hana Yana, a główne role zagrali Dylan Wang oraz Victoria Song. Film ma być połączeniem widowiskowego science fiction, psychologicznej zabawy rzeczywistością oraz kosmicznej przygody skierowanej do młodszej widowni.

Akcja Per Aspera Ad Astra rozgrywa się w niedalekiej przyszłości na statku kolonizacyjnym przemierzającym kosmos. Na jego pokładzie funkcjonuje nowoczesny system wirtualnych snów o nazwie Sweet Dreams LM, który pozwala użytkownikom przenosić się do całkowicie spersonalizowanych światów marzeń. Technologia umożliwia realizowanie fantazji bez ryzyka uszkodzeń neurologicznych, ale szybko okazuje się, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Ludzie zaczynają więznąć w zmieniających się rzeczywistościach snów, a administrator systemu Xu Tianbiao, grany przez Dylana Wanga, łączy siły z kapitan Li Simeng, w którą wciela się Victoria Song. Bohaterowie próbują uratować pasażerów statku, zanurzając się coraz głębiej w kolejne warstwy niestabilnych światów przypominających senne iluzje.

Sam Netflix opisuje film jako połączenie Incepcji z pełną napięcia międzygwiezdną eksploracją oraz historią zawierającą wyraźne motywy związane z zagrożeniami sztucznej inteligencji. Produkcja ma również wyróżniać się rozbudowanymi efektami specjalnymi. Film zadebiutował wcześniej w Chinach podczas tegorocznego Spring Festival 2026. Otrzymał także ograniczoną dystrybucję w Wielkiej Brytanii, Australii oraz Nowej Zelandii. Teraz przyszła pora na światową premierę w streamingu. Per Aspera Ad Astra trafi do biblioteki Netflixa już 18 czerwca i prawdopodobnie tego samego dnia trafi również do polskiej oferty. Choć liczba recenzji jest obecnie niewielka, pierwsze opinie krytyków są bardzo pozytywne. W serwisie Rotten Tomatoes pojawiły się trzy recenzje i wszystkie są entuzjastyczne. Jeden z krytyków nazwał film „szaloną podróżą przez maksymalizm ludzkiego umysłu”, inny podkreślił niezwykle szczegółowo zaprojektowane światy snów, a kolejna opinia określiła produkcję mianem „bardzo ekscytującej przejażdżki przypominającej, że ludzie są ważniejsi od maszyn”.

