47 lat temu zadebiutowało jedno z najważniejszych science fiction w historii. Ten film zmienił wszystko

Kultowa seria zbliża się do swojego pięćdziesięciolecia.

Dokładnie 25 maja 1979 roku do kin trafił film Obcy - 8. pasażer "Nostromo", który na zawsze odmienił gatunki science fiction i horroru. Produkcja wyreżyserowana przez Ridleya Scotta nie tylko przeraziła widzów na całym świecie, ale również stworzyła fundament pod jedną z najważniejszych franczyz w historii popkultury. Obcy - 8. pasażer "Nostromo" – minęło 47 lat od premiery kultowego horroru science fiction od Ridleya Scotta Obcy wyróżniał się atmosferą klaustrofobicznego terroru, której wcześniej w kinie science fiction praktycznie nie było. Zamiast futurystycznej przygody widzowie otrzymali historię załogi statku Nostromo, walczącej o przetrwanie z tajemniczą i śmiertelnie niebezpieczną istotą. Film połączył horror, thriller i science fiction w sposób, który do dziś pozostaje wzorem dla kolejnych twórców.

Ogromny wpływ na sukces produkcji miała również kreacja Ellen Ripley, w którą wcieliła się Sigourney Weaver. Bohaterka szybko stała się jedną z najbardziej ikonicznych postaci kobiecych w historii kina, a sama seria przez lata doczekała się licznych kontynuacji, prequeli, komiksów, gier i seriali. Uniwersum rozwijane jest do dziś, czego najnowszym przykładem są Obcy: Romulus oraz serial Obcy: Ziemia.

GramTV przedstawia:

Pierwszy Obcy okazał się także ogromnym sukcesem finansowym. Film powstał przy budżecie wynoszącym około 11 milionów dolarów, a jego światowe wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów. Według danych Box Office Mojo oryginalna wersja osiągnęła ponad 79 milionów dolarów przychodu na świecie już podczas premierowej dystrybucji, natomiast kolejne wznowienia dodatkowo zwiększyły ten wynik. Produkcja przez lata zyskała również status absolutnego klasyka kina. W serwisie Rotten Tomatoes film utrzymuje 93% pozytywnych recenzji krytyków, natomiast w Metacritic może pochwalić się wynikiem 89/100. Wielu krytyków i historyków kina uznaje Obcego za jeden z najbardziej wpływowych filmów science fiction w historii. Produkcja zapoczątkowała modę na mroczne i realistyczne przedstawianie kosmosu, inspirując niezliczone gry, filmy i seriale. Do dziś słynny slogan: „W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku” pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych haseł w historii kina.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.