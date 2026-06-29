Perfekcyjne oceny powrotu oczekiwanego science fiction. 100% pozytywnych opinii nowego sezonu popularnego serialu

Serial wróci w tym tygodniu i jak wskazują recenzje, warto będzie ponownie zasiąść przed ekranem.

Apple TV w ostatnich latach konsekwentnie buduje pozycję jednej z najmocniejszych platform dla fanów science fiction. Wystarczy spojrzeć na katalog serwisu, w którym znalazły się już takie produkcje jak Rozdzielenie, Jedyna, For All Mankind, Fundacja, Murderbot, czy Monarch: Dziedzictwo potworów. Teraz po dłuższej przerwie powraca Silos, czyli jedna z najważniejszych dystopijnych produkcji Apple TV. Trzeci sezon serialu jeszcze przed premierą zapowiada się na duży sukces, gdyż zadebiutował na Rotten Tomatoes z oceną krytyków na poziomie 100 procent. Warto wspomnieć, że wynik opiera się wyłącznie na pięciu recenzjach, więc może jeszcze ulec zmianie, ale już teraz jest to najlepszy rezultat w historii tej produkcji. Dla porównania, pierwszy sezon ma 88 procent pozytywnych opinii krytyków, natomiast drugi zatrzymał się na poziomie 92 procent. Silos – idealne oceny trzeciego sezonu serialu science fiction od Apple TV Silo powstało na podstawie książek Hugh Howeya. Serial pokazuje świat, w którym ludzkość żyje w ogromnych podziemnych konstrukcjach, ponieważ powierzchnia Ziemi uchodzi za toksyczną i niemożliwą do zamieszkania. Główną bohaterką pozostaje Juliette Nichols, grana przez Rebeccę Ferguson. To właśnie ona, po objęciu funkcji szeryfki Silo 18, zaczęła odkrywać tajemnice systemu, który od pokoleń kontrolował życie mieszkańców.

Trzeci sezon mocniej rozbuduje także wątek przeszłości. Na pierwszy plan wysuną się Daniel, grany przez Ashleya Zukermana, oraz Helen, w którą wciela się Jessica Henwick. Daniel jest amerykańskim kongresmenem, a Helen dziennikarką śledczą. Oboje pojawili się już w finałowej scenie drugiego sezonu, a teraz staną się pełnoprawnymi bohaterami opowieści. To właśnie ich historia ma wyjaśnić, jak doszło do stworzenia silosów, dlaczego świat na zewnątrz stał się śmiertelnie niebezpieczny i kto naprawdę sprawuje władzę. Krytycy chwalą nową odsłonę za sposób, w jaki łączy dwie linie czasowe i dopowiada wydarzenia znane z poprzednich sezonów. ScreenRant wystawił sezonowi ocenę 8/10, gdzie w recenzji podkreślono, że serial szczególnie dobrze wypada wtedy, gdy przeszłość zaczyna korespondować z teraźniejszością Juliette. W trzecim sezonie Silo jest sporo frajdy płynącej z obserwowania, jak elementy, bohaterowie i wydarzenia z dawnej linii czasowej łączą się z tym, co już widzieliśmy w serialu, oraz z tym, z czym postać Ferguson musi mierzyć się w nowych odcinkach. SlashFilm ocenił sezon na 7/10. Zdaniem serwisu Silos nie wywołuje tak wielkiego szumu jak inne przeboje Apple TV, ale ma w sobie wyjątkowo uzależniający rytm. Silos nie generuje aż takiego zainteresowania jak Rozdzielenie, czy niedawna Wdowia zatoka i choć przyznałbym, że oba te seriale są lepsze, żaden z nich nie wciąga tak mocno jak Silos.

GramTV przedstawia:

Jeszcze bardziej entuzjastyczna był Collider, która przyznała nowemu sezonowi 9/10 i zwrócił uwagę na jego realizacyjną klasę oraz ambicję: Przemyślany, trzymający w napięciu i pięknie zrealizowany sezon wyznacza nowy standard tego, czym może być prestiżowe science fiction. Podobnie entuzjastyczną recenzję znajdziemy w serwisie CBR, który wystawił trzeciemu sezonowi maksymalną ocenę 10/10: To wszystko, czym powinien być serial reprezentujący ten gatunek. Przypomnijmy, że trzeci sezon Silos zadebiutuje na Apple TV już 3 lipca. Nowa odsłona ma liczyć 10 odcinków, które będą trafiać do serwisu co tydzień.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.