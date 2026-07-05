Genialne science fiction mogło zostać pozbawione tej kultowej sceny. Niewiele brakowało, a film byłby o wiele gorszy

Studio chciało wyciąć słynną eksplozję Białego Domu z kultowej produkcji science fiction.

Trudno wyobrazić sobie Dzień Niepodległości bez sceny zniszczenia Białego Domu. To właśnie ten fragment stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych scen w historii kina science fiction lat 90. i symbolem widowiskowego podejścia Rolanda Emmericha do filmów katastroficznych. Okazuje się jednak, że kultowy moment mógł w ogóle nie trafić do filmu. Dzień Niepodległości – słynna scena z wysadzeniem Białego Domu mogła zostać wycięta z filmu Przy okazji obchodów Dnia Niepodległości w Stanach Zjednoczonych oraz zbliżającej się 30. rocznicy premiery filmu Roland Emmerich i scenarzysta Dean Devlin wrócili wspomnieniami do pracy nad widowiskiem z 1996 roku. Produkcja nie tylko stała się jednym z najważniejszych filmów o inwazji obcych, ale też wyznaczyło kierunek dla współczesnego kina katastroficznego. Po premierze produkcja była punktem odniesienia dla wielu kolejnych historii o zagładzie, kosmitach i spektakularnym niszczeniu symboli naszego świata.

Jak ujawnił Dean Devlin, po podpisaniu umowy twórcy spotkali się ze studiem, które miało poważne wątpliwości dotyczące sceny wysadzenia Białego Domu. Obawiano się, że pokazanie jej w zwiastunie może wywołać kontrowersje, ponieważ niedługo wcześniej doszło do zamachu na budynek federalny w Oklahoma City. Devlin próbował tłumaczyć, że w filmie za atak odpowiadają kosmici, a nie terroryści, ale to dopiero reakcja Emmericha miała zmienić nastawienie przedstawicieli studia. Reżyser miał zauważyć, że jeśli scena rzeczywiście wywoła tak duże poruszenie i sprawi, że wszyscy zaczną mówić o filmie, to trudno uznać to za problem. Dla Emmericha kontrowersja, odpowiednio wykorzystana, mogła stać się częścią kampanii promocyjnej. Studio ostatecznie pozwoliło zachować ujęcie, które później okazało się jednym z najważniejszych elementów całego marketingu produkcji. Eksplozja Białego Domu była częścią sekwencji, w której obcy rozpoczynają atak na najważniejsze miejsca na świecie. W filmie prezydent Stanów Zjednoczonych, grany przez Billa Pullmana, ucieka przed zagładą, a widzowie obserwują zniszczenie jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli amerykańskiej władzy.

GramTV przedstawia:

Emmerich miał też wyjątkowo silną pozycję podczas przygotowań do kampanii. W ramach umowy uzyskał kontrolę nad marketingiem filmu, dlatego w pierwszym, 30-sekundowym zwiastunie pokazanym podczas Super Bowl w 1996 roku znalazło się ujęcie wysadzenia Białego Domu. Decyzja okazała się przełomowa. Do premiery pozostawało jeszcze sześć miesięcy, ale jedna scena wystarczyła, aby rozbudzić ogromne zainteresowanie widzów. Efekt był spektakularny. Dzień Niepodległości zarobiło na całym świecie 817,4 miliona dolarów i pomogło Willowi Smithowi wejść do ścisłej czołówki hollywoodzkich gwiazd. O sukcesie zdecydowały oczywiście także patriotyczna historia, efektowna akcja i rozmach realizacyjny, ale trudno zaprzeczyć, że scena zniszczenia Białego Domu wykonała ogromną część pracy przy promocji filmu. Co ciekawe, studio miało nawet przetestować wersję zwiastuna pozbawioną tego ujęcia. Według Emmericha po takim pokazie temat usunięcia eksplozji już nie wrócił. Historia pokazała, że reżyser miał rację. Bez tej sceny Dzień Niepodległości nadal mogłoby być wielkim widowiskiem, ale prawdopodobnie nie zadziałałby tak mocno na wyobraźnię widzów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.