Ubisoft oficjalnie zapowiedział The Division 3. Pierwsze szczegóły

Na oficjalnej stronie Ubisoftu pojawił się dziś artykuł, w którym poinformowano, że Julian Gerighty został producentem wykonawczym marki The Division. I choć brzmi to tak, jakby nie byłoby w tym ogłoszeniu niczego nadzwyczajnego, tak pojawiła się w nim wzmianka, iż głównym celem Gerighty’ego jest zbudowanie zespołu dla Tom Clancy’s The Division 3.

The Division 3 powstaje – Ubisoft zapowiedział grę

Głównym celem Gerighty'ego jest zbudowanie zespołu dla Tom Clancy's The Division 3, który będzie prowadzony przez Massive Entertainment, przy jednoczesnym upewnieniu się, że Tom Clancy's The Division 2 pozostaje dobrze wspierany. Poza tym jego uwaga skupi się na umocnieniu tożsamości marki. (...) Gerighty podkreśla, że każda odsłona The Division musi być najwyższej jakości. "Myślę, że udało nam się to osiągnąć dzięki najnowocześniejszej oprawie wizualnej Tom Clancy's The Division, niesamowitej rozgrywce i obietnicy złożonej graczom, że nie mogą uzyskać tego doświadczenia nigdzie indziej, a następnie ponownie dzięki Tom Clancy's The Division 2. Chodzi o dopracowanie, o konsekwentne przesuwanie poprzeczki jakości".

Na razie jednak na konkrety musimy zaczekać. Gerighty jest bowiem w pełni zaangażowany w rozwój nadchodzącego Star Wars Outlaws. Najprawdopodobniej więc dopiero po premierze produkcji deweloper zajmie się marką The Division i tym samym nową odsłoną.