World of Tanks: HEAT odkrywa karty. Ruszyła seria „Fundamenty”, która przybliża świat Agentów i czołgów

Mikołaj Berlik
2026/01/30 18:30
Darmowy spin-off z pierwszym odcinkiem wprowadzającym nas w uniwersum.

Pierwszy materiał, zatytułowany „Źródło HEAT”, daje nam najlepszy jak dotąd wgląd w to, jak będzie wyglądać walka. Ujrzeliśmy dynamiczny film, na który składają się starcia w niesamowitym tempie bogate w unikalne zdolności oraz elitarne zespoły.

World of Tanks: HEAT
World of Tanks: HEAT

World of Tanks: HEAT – agenci i ich maszyny

W World of Tanks: HEAT nie jesteśmy po prostu bezimiennymi czołgistami. Wcielamy się w Agentów HEAT (High Efficiency Armored Teams), z których każdy dysponuje unikalnymi umiejętnościami wsparcia i walki. Każdy Agent ma przypisane do siebie maksymalnie dwa dedykowane czołgi, które możemy głęboko personalizować – od wyglądu, po zaawansowane systemy uzbrojenia i moduły pancerza. Maszyny zmieniają się wraz z naszymi wyborami, co pozwala na dopasowanie stylu dominacji na polu bitwy pod własne preferencje.

Twórcy ujawnili również listę podstawowych trybów, które będą dostępne w grze. Wargaming stawia na mniejszą, ale bardziej intensywną skalę starć:

  • Podbój [Conquest] (10v10): Klasyczne przejmowanie i utrzymywanie stref na mapie.
  • Zabójstwo Potwierdzone [Kill Confirmed] (5v5): Tryb znany ze strzelanek FPS – po zniszczeniu wroga musimy zebrać jego żeton, aby zdobyć punkt.
  • Umocniony Punkt [Hardpoint] (5v5): Walka o kontrolę nad jedną, zmieniającą swoje położenie bazą.
  • Kontrola [Control] (5v5): Utrzymywanie dominacji nad strefą, aby wygrać rundę.

World of Tanks: HEAT powinno pojawić się na rynku jeszcze w 2026 roku. Tytuł będzie dostępny całkowicie za darmo w modelu free-to-play na PC (Steam oraz Wargaming Game Center), PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Gra zaoferuje pełny cross-play i cross-progression między platformami. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie internetowej.

News
PC
World of Tanks
Wargaming
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
World of Tanks: HEAT
Mikołaj Berlik
