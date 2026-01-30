World of Tanks: HEAT odkrywa karty. Ruszyła seria „Fundamenty”, która przybliża świat Agentów i czołgów

Darmowy spin-off z pierwszym odcinkiem wprowadzającym nas w uniwersum.
Pierwszy materiał, zatytułowany „Źródło HEAT”, daje nam najlepszy jak dotąd wgląd w to, jak będzie wyglądać walka. Ujrzeliśmy dynamiczny film, na który składają się starcia w niesamowitym tempie bogate w unikalne zdolności oraz elitarne zespoły.
World of Tanks: HEAT – agenci i ich maszyny
W World of Tanks: HEAT nie jesteśmy po prostu bezimiennymi czołgistami. Wcielamy się w Agentów HEAT (High Efficiency Armored Teams), z których każdy dysponuje unikalnymi umiejętnościami wsparcia i walki. Każdy Agent ma przypisane do siebie maksymalnie dwa dedykowane czołgi, które możemy głęboko personalizować – od wyglądu, po zaawansowane systemy uzbrojenia i moduły pancerza. Maszyny zmieniają się wraz z naszymi wyborami, co pozwala na dopasowanie stylu dominacji na polu bitwy pod własne preferencje.
Twórcy ujawnili również listę podstawowych trybów, które będą dostępne w grze. Wargaming stawia na mniejszą, ale bardziej intensywną skalę starć:
Podbój [Conquest] (10v10): Klasyczne przejmowanie i utrzymywanie stref na mapie.
Zabójstwo Potwierdzone [Kill Confirmed] (5v5): Tryb znany ze strzelanek FPS – po zniszczeniu wroga musimy zebrać jego żeton, aby zdobyć punkt.
Umocniony Punkt [Hardpoint] (5v5): Walka o kontrolę nad jedną, zmieniającą swoje położenie bazą.
Kontrola [Control] (5v5): Utrzymywanie dominacji nad strefą, aby wygrać rundę.
