Blizzard pomaga w pracach nad nowym Fable. Co to zmieni w kolejnej odsłonie przebojowego cyklu?

Mikołaj Berlik
2026/04/16 12:30
Matt Booty zdradza szczegóły.

Podczas najnowszego odcinka oficjalnego podcastu Xbox, Matt Booty – nowo mianowany Chief Content Officer w Microsoft Gaming – podzielił się ciekawymi informacjami na temat współpracy między studiami należącymi do giganta z Redmond. Jednym z najciekawszych przykładów synergii jest wsparcie, jakie otrzymuje zespół Playground Games przy produkcji nowej odsłony serii Fable.

Blizzard pomaga przy Fable

Jak ujawnił Matt Booty, legendarny zespół Blizzarda odpowiedzialny za przerywniki filmowe aktywnie pomaga przy tworzeniu Fable. To jednak niejedyny przykład wymiany doświadczeń wewnątrz Xbox Studios:

  • Fable – korzysta z wiedzy i kunsztu twórców filmowych Blizzarda.
  • Compulsion Games - studio z Montrealu wykorzystuje studio przechwytywania ruchu (MoCap) należące do Activision.
  • Kiln (nowa gra Double Fine) – zespół Rare, bazując na doświadczeniach z Sea of Thieves, wspiera studio Tima Schafera w aspektach rozgrywki wieloosobowej.
  • State of Decay 3 – czerpie z rozwiązań technologicznych wypracowanych przez Obsidian Entertainment podczas tworzenia Grounded.

Nad grą „Fable” pracuje zespół Blizzarda zajmujący się filmikami. Nasze studio w Montrealu, Compulsion Games, korzysta ze studia motion capture firmy Activision. Zespół Rare, który ma bogate doświadczenie w tworzeniu gier wieloosobowych i pracuje nad „Sea of Thieves”, wspiera Double Fine przy tworzeniu „Kiln” – gry o garncarstwie.

Przypomnijmy, że premiera Fable jest planowana na jesień. Choć w branży pojawiały się plotki o możliwym opóźnieniu wynikającym z obaw przed debiutem Grand Theft Auto 6, twórcy ucięli te spekulacje. Zespół potwierdził, że prace postępują zgodnie z harmonogramem, a termin jesienny pozostaje aktualny. Tytuł zmierza na PC i Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/blizzard-cinematics-team-helping-with-fables-development/

