Następna darmowa gra na Steam. Ubiegłoroczna produkcja stanie się płatna – ostatnia okazja na zgarnięcie gry za darmo

Gracze mają niewiele czasu, aby przypisać tę grę do swojej biblioteki na Steam.

Dopiero co wczoraj informowaliśmy o kolejnej darmowej grze na Steam, a już teraz użytkownicy komputerów osobistych powinni zwrócić uwagę na następną czasową ofertę. Tym razem mowa o ubiegłorocznej grze free-to-play, która wkrótce otrzyma dużą aktualizację i wychodząc z wczesnego dostępu, stanie się płatna. Write Warz wychodzi z wczesnego dostępu i stanie się płatne. Grę nadal można odebrać za darmo na Steam Tą grą jest Write Warz, które zadebiutowało na Steam 6 marca 2025 roku. Po nieco ponad roku we wczesnym dostępie studio Boltz Entertainment zdecydowało się wypuścić pełną wersję gry, która stanie się płatna. Stanie się to już jutro, czyli 17 kwietnia, a cena gry została wyznaczona na 9,99 dolarów. Warto wspomnieć, że osoby, które zdążą odebrać tytuł przed terminem, zachowają go na stałe bez żadnych dodatkowych opłat.

Sam proces przypisania gry do konta nie kończy się jednak na dodaniu jej do biblioteki. Twórcy podkreślają, że konieczne jest również uruchomienie produkcji i rozegranie przynajmniej jednej sesji. Dopiero wtedy system uzna, że użytkownik faktycznie aktywował grę i zagwarantuje jej darmowy dostęp na zawsze. Co ciekawe, choć Write Warz zaprojektowano jako tytuł imprezowy, taki test można przeprowadzić także w pojedynkę. Write Warz to imprezowa gra nastawiona na kreatywność i wspólne tworzenie historii. Gracze wybierają motyw przewodni, od pirackich przygód po klimaty grozy, a następnie dopisują kolejne zdania, rozwijając opowieść w zupełnie nieprzewidywalnych kierunkach. Całość może przybrać zarówno poważny ton, jak i całkowicie absurdalny charakter, co stanowi główną siłę produkcji.

Produkcja spotkała się z całkiem pozytywnym odbiorem graczy. Produkcja może pochwalić się 75% pozytywnych opinii od graczy, a użytkownicy chwalą przede wszystkim oryginalny pomysł i potencjał do zabawy w gronie znajomych. Wiele komentarzy podkreśla, że to doświadczenie, które trudno porównać do innych gier, a jego siła tkwi w nieprzewidywalności i kreatywnym chaosie. Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem Write Warz za darmo, to udajcie się pod ten adres. Następnie kliknijcie w „Dodaj do biblioteki” i pobierzcie grę. Po zainstalowaniu uruchomcie ją i zagrajcie w jedną sesję, aby zachować Write Warz na swoim koncie Steam.

