Aż 3 gry za darmo na Steam. Wielka promocja na PC z popularnym tytułem w prezencie

Czwartek naprawdę jest świętem darmowych gier. Chociaż to Epic Games Store słynnie ze swoich darmówek właśnie w tym dniu, to Steam przekroczył wszelkie oczekiwania i sklep zaoferował właśnie aż trzy gry całkowicie za darmo. W niesamowitej ofercie dla użytkowników komputerowych znalazł się nawet znany i doceniony tytuł, czyli Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager. Roguelite od studia Goblinz Studio został wydany w 2021 roku i osiągnął 79% pozytywnych opinii wśród graczy.

Trzy gry dostępne za darmo na Steam, w tym popularny roguelite

Kolejną darmową grą jest niezależny horror Uncanny Tales: Cold Road od studia VYASTUDIO. Tytuł ten obchodzi właśnie swoją pierwszą rocznicę premiery i z tej okazji twórcy udostępnili produkcję za darmo. Ostatnim prezentem jest Stickman Killing Zombie, czyli akcyjniak, który zadebiutował w kwietniu 2024 roku.

Na odbiór wszystkich tych gier macie tylko kilka dni. Promocja na Stickman Killing Zombie kończy się już 19 kwietnia o 19:00 czasu polskiego. Dzień później końca dobiegnie oferta na Uncanny Tales: Cold Road, zaś Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager dostępne będzie do 23 kwietnia, również do godziny 19:00.

Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager – za darmo (do 23 kwietnia)

W tej grze nawiązującej do gatunku rogue-lite gracz rozpoczyna karierę Władcy Podziemi i musi ich bronić! Każda gra jest inna, ale gracze zachowują niektóre premie Władców pomiędzy kolejnymi próbami. Jak już wspomnieliśmy, nasza gra to mieszanka gatunku rogue-lite i gry polegającej na obronie podziemi. Jak to uzyskaliśmy? Drogą wielu prób osiągnięcia równowagi między fazami zarządzania i walki w podziemiach! Najpierw musicie zaplanować obronę przed drużyną poszukiwaczy przygód. Sprawdźcie ich statystyki, a potem przygotujcie pułapki i potwory, którymi ich pokonacie! Gdy wasze podziemia będą gotowe, przyjmijcie jakże niemile widzianych bohaterów! W naszej grze możecie obserwować, jak bohaterowie giną! To dokładne przeciwieństwo gatunku „dungeon crawler” – bohaterowie będą odkrywać wasze podziemia i wpadać w zastawione przez was pułapki. Gdy poszukiwacze przygód trafią na ustawioną przez was grupę potworów, rozpocznie się walka turowa! – czytamy w opisie gry.

Uncanny Tales: Cold Road – za darmo (do 20 kwietnia)

Uncanny Tales to epizodyczna seria horrorów, w której najstraszniejsze nie są potwory ani zjawiska nadprzyrodzone, lecz sami ludzie. Każdy odcinek opowiada nową, mrożącą krew w żyłach historię inspirowaną prawdziwymi lękami i niepokojącymi sytuacjami. Późny wieczór, śnieżyca, przeddzień świąt noworocznych… Bohaterka wyrusza do domu swoich rodziców na zimową przerwę. Aby uniknąć korków, wybiera mniej uczęszczaną, bardziej odludną drogę. Jednak podróż szybko staje się niebezpieczna – traci panowanie nad pojazdem i rozbija samochód. Odzyskując przytomność, uświadamia sobie, że nie ma zasięgu, a burza tylko się nasila. Jedyną opcją jest znalezienie pomocy. Zostawiając auto, zapuszcza się w las i wkrótce natrafia na stary dom. Życzliwa starsza kobieta zaprasza ją do środka, oferując ciepło, gorącą herbatę i miejsce do odpoczynku. Jednak budząc się w środku nocy przez dziwne dźwięki, szybko zdaje sobie sprawę – nie jest sama w tym domu… – brzmi opis gry.

Stickman Killing Zombie – za darmo (do 19 kwietnia)