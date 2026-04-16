Amazon rozdaje 3 gry. Wśród nich nietypowe RPG i powrót kultowego bohatera w nowej odsłonie

Subskrybenci Amazon Luna już dzisiaj będą mogli powiększyć swoją bibliotekę o kolejne produkcje. Już za kilka godzin do oferty trafią kolejne trzy tytuły, które stawiają na mniej oczywiste propozycje. W zestawie na ten tydzień znalazły się: Detective Agency Gray Tie, Monster Harvest oraz Snake Core.

Pierwsza z propozycji to Detective Agency Gray Tie, czyli klasyczna przygodówka z ukrytymi przedmiotami, w której gracze wcielają się w detektywa badającego sprawę kradzieży cennego artefaktu. Akcja prowadzi do Amsterdamu, gdzie kolejne tropy odsłaniają kulisy zagadkowego przestępstwa. Produkcja nie zdobyła dużej popularności, jednak dostępne opinie sugerują, że może przypaść do gustu fanom spokojniejszych, detektywistycznych historii.

Drugą grą jest Monster Harvest, czyli rolnicze RPG z nietypowym twistem. Podczas rozgrywki gracze nie tylko zajmują się uprawą roślin, lecz także eksperymentują z ich mutacjami. W efekcie powstają genetyczne mutacje, które można wykorzystywać zarówno w walce turowej, jak i podczas eksploracji świata.

Zestaw zamyka Snake Core, produkcja inspirowana klasycznym Snake’em, lecz wzbogacona o elementy taktyczne. Gracze dowodzą oddziałem żołnierzy przemieszczających się w charakterystycznej formacji, unikają zagrożeń i walczą z przeciwnikami, jednocześnie ratując towarzyszy z opresji. Pomysł na rozgrywkę wyróżnia się na tle innych tytułów, jednak gra nie uniknęła problemów technicznych i zebrała raczej chłodne opinie.

Amazon Luna (Prime Gaming) – oferta na kwiecień 2026