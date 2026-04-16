Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Doceniona produkcja RPG w prezencie

Nadszedł następny czwartek, a użytkownicy komputerów osobistych doskonale zdają sobie sprawę, co to oznacza. Już za kilka godzin gracze będą mogli odebrać kolejną darmową grę od Epic Games Store. Tym razem sklep oferuje The Stone of Madness, czyli taktyczne RPG w rzucie izometrycznym, które zadebiutowało na rynku w styczniu 2025 roku. Tytuł został doceniony przez graczy, a teraz więcej osób będzie mogło zapoznać się z produkcją stworzoną przez The Game Kitchen. Promocja rusza już o godzinie 17:00 czasu polskiego.

The Stone of Madness to taktyczna skradanka czasu rzeczywistego, której akcja toczy się w XVIII-wiecznym hiszpańskim klasztorze. Położony w Pirenejach, wysłużony klasztor jezuitów jest jednocześnie domem dla obłąkanych i więzieniem inkwizycji. Pięcioro więźniów nękanych okrutnymi karami, szaleństwem i rozpaczą łączy swoje umiejętności i zasoby, aby stawić czoła swoim lękom, uchronić się przed obłędem, odkryć tajemnice klasztoru i znaleźć drogę ucieczki.

Ucieczka z tak dobrze strzeżonego klasztoru nie jest łatwym zadaniem, ale Agnes, Leonora, Eduardo, Amelia i Alfredo zrobią wszystko, by tego dokonać. Kontroluj naprzemiennie każdą z pięciu postaci i korzystaj z ich wyjątkowych, ulepszanych umiejętności, aby rzucać zaklęcia, likwidować cele, odwracać uwagę wrogów, ogłuszać złe duchy, badać trudno dostępne obszary i nie tylko.

Odkrywaj otoczenie i łącz umiejętności postaci, aby znaleźć wskazówki i narzędzia rozrzucone po całym klasztorze. Uważaj jednak, jeśli dasz się przyłapać na przebywaniu w miejscu, w którym nie powinno cię być, gdyż strażnicy nie będą dla ciebie łaskawi – czytamy w oficjalnym opisie gry.