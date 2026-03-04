Oryginalny Harry Potter powraca w specjalnej wersji. Pokazano pierwszy zwiastun magicznego widowiska

Niestety seanse będą dostępne tylko dla wybranych widzów.

Film Harry Potter i Kamień Filozoficzny powróci na ekrany w zupełnie nowej odsłonie. Już wcześniej Warner Bros. potwierdziło, że film ponownie trafi do kin z okazji 25-lecia premiery. Teraz firma Cosm ogłosiła, że specjalna wersja pierwszej części słynnej serii o nastoletnim czarodzieju zostanie zaprezentowana w formacie określanym jako „shared reality”, czyli rozszerzonej rzeczywistości. Premierowe pokazy zaplanowano na 7 maja w obiektach Cosm w Los Angeles, Atlancie oraz Dallas. Opublikowany zwiastun pokazuje, w jaki sposób produkcja z 2001 roku została przystosowana do charakterystycznych ekranów wykorzystywanych w centrach Cosm. Harry Potter i Kamień Filozoficzny – specjalna wersja z rozszerzoną rzeczywistością trafi do kin sieci Cosm Obiekty tej firmy wyróżniają się nietypową konstrukcją. Każdy z nich posiada ogromny, zakrzywiony ekran o średnicy ponad 26,5 metra, który potrafi wyświetlać obraz w rozdzielczości przekraczającej 12K. W budynkach znajdują się również mniejsze przestrzenie z nowoczesnymi ekranami przeznaczonymi głównie do transmisji wydarzeń sportowych. Cosm współpracuje w tym zakresie z wieloma dużymi organizacjami, między innymi NFL, Major League Baseball, UFC oraz Premier League.

Projekt cieszy się zainteresowaniem branży filmowej. W czasach gdy tradycyjna dystrybucja kinowa mierzy się z wieloma wyzwaniami, wydarzenia oferujące widowiskowe, premium doświadczenia przyciągają publiczność gotową zapłacić więcej za wyjątkowy seans. W podobnym kierunku rozwijają się także sale IMAX czy spektakularne projekcje w Sphere w Las Vegas. Pierwszy film o młodym czarodzieju został zapowiedziany jako część obchodów 25. rocznicy premiery serii. Cosm współpracowało już wcześniej z Warner Bros przy pokazach takich tytułów jak Matrix czy Willy Wonka i fabryka czekolady. W przeciwieństwie do niektórych widowisk przygotowywanych dla innych nowoczesnych obiektów, długość filmu pozostanie taka sama jak w oryginalnej wersji kinowej.

Przy projekcie współpracują Warner Bros Pictures, firmy technologiczne Little Cinema oraz MakeMake Entertainment, a także zespół Cosm. Pokazy mają obejmować nie tylko sam film wyświetlany na gigantycznym ekranie, lecz także elementy pojawiające się na bocznych ścianach oraz suficie. Dodatkowo przygotowano tematyczne jedzenie, napoje i gadżety związane z marką. Widzowie mogą też liczyć na ukryte smaczki przygotowane specjalnie dla wieloletnich fanów serii. Warto przypomnieć, że Harry Potter i Kamień Filozoficzny wróci do kin również w standardowej edycji już w dniach 27 sierpnia – 3 września. Obecnie nie wiadomo, czy będzie dotyczyć to również Polski.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.