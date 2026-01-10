Nowy Aragorn poszukiwany. Kto wcieli się w kultową postać w nowym filmie z Władcy Pierścieni?

Casting do jednej z najważniejszych ról w filmie już trwa.
Warner Bros. przyspiesza prace nad kolejnym filmem osadzonym w Śródziemiu. Produkcja zatytułowana The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ma wprowadzić nowy rozdział kinowych opowieści inspirowanych twórczością J.R.R. Tolkiena, a jednym z kluczowych etapów przygotowań stał się casting do roli Aragorna.
The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum – trwa casting do roli młodszej wersji Aragorna
Według informacji branżowych twórcy rozpoczęli już przesłuchania do nowej wersji bohatera. Decyzja oznacza definitywne pożegnanie z Viggo Mortensen w roli słynnego Gondorczyka, który przez lata był twarzą tej postaci. Studio szuka wyraźnie młodszego aktora, gdyż akcja filmu rozgrywać się będzie na około dwadzieścia lat przed wydarzeniami znanymi z Drużyny Pierścienia, tworząc pomost fabularny między Hobbitem a główną trylogią.
Przesłuchania odbywają się równolegle w Londynie oraz w Nowej Zelandii. Co istotne, producenci nie ograniczają się wyłącznie do znanych nazwisk. W grę wchodzą również aktorzy bez dużego dorobku ekranowego, którzy mogliby świeżo zdefiniować młodego Aragorna. W kuluarach pojawiają się sugestie, że popularne wybory fanów z mediów społecznościowych są poza aktualną wizją obsadową, głównie ze względu na wiek kandydatów.
Za kamerą stanie Andy Serkis, który ponownie wcieli się także w Golluma. Scenariusz przygotowują Philippa Boyens i Fran Walsh, wspierane przez Phoebe Gittins oraz Arty Papageorgiou. Funkcję producenta objął Peter Jackson, co ma zagwarantować spójność z dotychczasową wizją kinowego Śródziemia.
Na ten moment potwierdzono powrót Serkisa oraz Iana McKellena, który ponownie zagra Gandalfa, a także Elijaha Wooda jako Froda. Pierwszy z aktorów zdradził niedawno, że zdjęcia mają ruszyć w maju, aszczegóły obsady pozostają pilnie strzeżoną tajemnicą.
Przypomnijmy, że premierę The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum zaplanowano na 17 grudnia 2027 roku.
