Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy Aragorn poszukiwany. Kto wcieli się w kultową postać w nowym filmie z Władcy Pierścieni?

Radosław Krajewski
2026/01/10 17:00
0
0

Casting do jednej z najważniejszych ról w filmie już trwa.

Warner Bros. przyspiesza prace nad kolejnym filmem osadzonym w Śródziemiu. Produkcja zatytułowana The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ma wprowadzić nowy rozdział kinowych opowieści inspirowanych twórczością J.R.R. Tolkiena, a jednym z kluczowych etapów przygotowań stał się casting do roli Aragorna.

Aragorn
Aragorn

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum – trwa casting do roli młodszej wersji Aragorna

Według informacji branżowych twórcy rozpoczęli już przesłuchania do nowej wersji bohatera. Decyzja oznacza definitywne pożegnanie z Viggo Mortensen w roli słynnego Gondorczyka, który przez lata był twarzą tej postaci. Studio szuka wyraźnie młodszego aktora, gdyż akcja filmu rozgrywać się będzie na około dwadzieścia lat przed wydarzeniami znanymi z Drużyny Pierścienia, tworząc pomost fabularny między Hobbitem a główną trylogią.

Przesłuchania odbywają się równolegle w Londynie oraz w Nowej Zelandii. Co istotne, producenci nie ograniczają się wyłącznie do znanych nazwisk. W grę wchodzą również aktorzy bez dużego dorobku ekranowego, którzy mogliby świeżo zdefiniować młodego Aragorna. W kuluarach pojawiają się sugestie, że popularne wybory fanów z mediów społecznościowych są poza aktualną wizją obsadową, głównie ze względu na wiek kandydatów.

GramTV przedstawia:

Za kamerą stanie Andy Serkis, który ponownie wcieli się także w Golluma. Scenariusz przygotowują Philippa Boyens i Fran Walsh, wspierane przez Phoebe Gittins oraz Arty Papageorgiou. Funkcję producenta objął Peter Jackson, co ma zagwarantować spójność z dotychczasową wizją kinowego Śródziemia.

Na ten moment potwierdzono powrót Serkisa oraz Iana McKellena, który ponownie zagra Gandalfa, a także Elijaha Wooda jako Froda. Pierwszy z aktorów zdradził niedawno, że zdjęcia mają ruszyć w maju, aszczegóły obsady pozostają pilnie strzeżoną tajemnicą.

Przypomnijmy, że premierę The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum zaplanowano na 17 grudnia 2027 roku.

Źródło:https://sffgazette.com/fantasy/the-lord-of-the-rings/the-lord-of-the-rings-the-hunt-for-gollum-is-now-actively-looking-to-cast-a-new-aragorn-a9570

Tagi:

Popkultura
film
fantasy
Władca Pierścieni
ekranizacja
Tolkien
Andy Serkis
casting
Warner Bros. Discovery
Aragorn
The Lord of the Rings
The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112