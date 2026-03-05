Zaloguj się lub Zarejestruj

The Boys w nowym zwiastunie 5. sezonu. Nadchodzi wielka bitwa superbohaterów

Radosław Krajewski
2026/03/05 18:04
0
0

Amazon zapowiada koniec jednego ze swoich największych seriali na platformie Prime Video.

W końcu musiał nadejść ten czas. Amazon zaprezentował pełny zwiastun piątego i zarazem finałowego sezonu The Boys. Prime Video już wcześniej ogłosiło zakończenie serialu i wielkiej wojny między Homelanderem i Billym Butcherem. Jak możemy zobaczyć na poniższym trailerze, będzie to równie krwawy i brutalny etap wielkiej bitwy superbohaterów, jak do tej pory ten serial nas przyzwyczaił. Fani powinni być więc zadowoleni z kulminacji, w której według twórców wiele postaci może nie przeżyć ostatecznego rozstrzygnięcia.

The Boys
The Boys

The Boys – pełny zwiastun piątego sezonu

Fabuła piątej odsłony pokaże świat w pełni podporządkowany kaprysom Homelandera. Bohater rządzi rzeczywistością według własnej, coraz bardziej nieprzewidywalnej wizji. Z kolei Hughie, Marvin Milk oraz Francuzik trafiają do obozu określanego mianem Freedom Camp. Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciwko przytłaczającej potędze Supów, natomiast Kimiko znika bez śladu.

Sytuacja zmienia się, gdy powraca Billy Butcher. Bohater jest gotowy wykorzystać wirusa, który mógłby doprowadzić do całkowitego wyginięcia Supów. Jego decyzja uruchamia serię wydarzeń mogących na zawsze odmienić losy świata i wszystkich jego mieszkańców.

GramTV przedstawia:

Za serial odpowiada showrunner Eric Kripke, który rozwija historię jako autorską interpretację komiksu. W obsadzie serialu znaleźli się: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry, a także Jeffrey Dean Morgan, Jensen Ackles i Daveed Diggs.

Piąty i zarazem finałowy sezon The Boys zadebiutuje już 8 kwietnia. Dotychczasowe sezony można w całości oglądać na Prime Video.

The Boys – plakat 5. sezonu
The Boys – plakat 5. sezonu
The Boys – plakat 5. sezonu
The Boys – plakat 5. sezonu

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

