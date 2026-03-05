The Boys w nowym zwiastunie 5. sezonu. Nadchodzi wielka bitwa superbohaterów

W końcu musiał nadejść ten czas. Amazon zaprezentował pełny zwiastun piątego i zarazem finałowego sezonu The Boys. Prime Video już wcześniej ogłosiło zakończenie serialu i wielkiej wojny między Homelanderem i Billym Butcherem. Jak możemy zobaczyć na poniższym trailerze, będzie to równie krwawy i brutalny etap wielkiej bitwy superbohaterów, jak do tej pory ten serial nas przyzwyczaił. Fani powinni być więc zadowoleni z kulminacji, w której według twórców wiele postaci może nie przeżyć ostatecznego rozstrzygnięcia.

The Boys – pełny zwiastun piątego sezonu

Fabuła piątej odsłony pokaże świat w pełni podporządkowany kaprysom Homelandera. Bohater rządzi rzeczywistością według własnej, coraz bardziej nieprzewidywalnej wizji. Z kolei Hughie, Marvin Milk oraz Francuzik trafiają do obozu określanego mianem Freedom Camp. Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciwko przytłaczającej potędze Supów, natomiast Kimiko znika bez śladu.