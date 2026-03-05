The Boys w nowym zwiastunie 5. sezonu. Nadchodzi wielka bitwa superbohaterów

W końcu musiał nadejść ten czas. Amazon zaprezentował pełny zwiastun piątego i zarazem finałowego sezonu The Boys. Prime Video już wcześniej ogłosiło zakończenie serialu i wielkiej wojny między Homelanderem i Billym Butcherem. Jak możemy zobaczyć na poniższym trailerze, będzie to równie krwawy i brutalny etap wielkiej bitwy superbohaterów, jak do tej pory ten serial nas przyzwyczaił. Fani powinni być więc zadowoleni z kulminacji, w której według twórców wiele postaci może nie przeżyć ostatecznego rozstrzygnięcia.
The Boys – pełny zwiastun piątego sezonu
Fabuła piątej odsłony pokaże świat w pełni podporządkowany kaprysom Homelandera. Bohater rządzi rzeczywistością według własnej, coraz bardziej nieprzewidywalnej wizji. Z kolei Hughie, Marvin Milk oraz Francuzik trafiają do obozu określanego mianem Freedom Camp. Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciwko przytłaczającej potędze Supów, natomiast Kimiko znika bez śladu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!