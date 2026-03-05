Jeden z najlepszych filmów science fiction 2024 roku doczeka się kontynuacji. Rozpoczęto nową serię

To teraz tylko czekać na spin-offy i seriale.

Studia Universal Pictures i DreamWorks Animation oficjalnie potwierdziły rozpoczęcie prac nad kontynuacją animacji Dziki robot, czyli jednego z najlepiej ocenianych filmów animowanych i produkcji science fiction z 2024 roku. Druga część została zatytułowana The Wild Robot Escapes i będzie rozwijać historię znaną zpoprzedniczki, jednocześnie otwierając drogę do większej serii filmów osadzonych w tym uniwersum. Dziki robot – powstaje kontynuacja genialnej animacji science ficiton z 2024 roku Pierwsza odsłona opowiadała historię robota o imieniu Roz, który trafia na odległą wyspę zamieszkaną wyłącznie przez zwierzęta. Bohaterka musi nauczyć się funkcjonować w naturalnym środowisku, a z czasem podejmuje się także wychowania młodej gęsi. Film poruszał tematy relacji między naturą a technologią oraz prób odnalezienia własnej tożsamości w świecie, do którego początkowo się nie pasuje.

Kontynuacja ponownie sięgnie do materiału źródłowego autorstwa Petera Browna. Historia ma skupić się na dalszych losach Roz oraz Jasnodzióbka, którzy spróbują powrócić na wyspę będącą miejscem wydarzeń z pierwszego filmu. Książkowa seria liczy obecnie trzy części, co oznacza, że DreamWorks może w przyszłości rozwinąć historię w pełnoprawną trylogię.

Za kamerą zajdą jednak pewne zmiany. Reżyser pierwszej części, Chris Sanders, nie powróci w tej roli przy sequelu. Twórca pozostanie jednak zaangażowany w projekt jako scenarzysta. Reżyserią zajmie się Troy Quane, znany z pracy przy animacjach Nimona oraz Tajni i fajni. Funkcję współreżyserki obejmie Heidi Jo Gilbert, która wcześniej była odpowiedzialna za fabułę pierwszego filmu. Oryginalne Dziki robot wyróżniało się nie tylko historią, ale również charakterystycznym stylem wizualnym. Animacja inspirowana ręcznie malowanymi ilustracjami była rozwinięciem estetyki znanej z filmu Kot w butach: Ostatnie życzenie. Połączenie nietypowej oprawy graficznej z emocjonalną opowieścią spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem widzów i krytyków. Film odniósł także wyraźny sukces finansowy. Globalne wpływy przekroczyły 330 milionów dolarów, a produkcja zdobyła niemal perfekcyjne oceny, wynoszącej 97% w serwisie Rotten Tomatoes. Dodatkowo tytuł został trzykrotnie nominowany do Oscara.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.