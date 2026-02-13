Nowy film z Władcy Pierścieni wycieka. O tym opowie historia w oczekiwanym powrocie do Śródziemia

W sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące nadchodzącego filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Rozszerzony opis fabuły ujawnia szczegóły historii, która rozegra się przed wydarzeniami z Drużyny Pierścienia i ponownie zabierze widzów do Śródziemia. Produkcja będzie pierwszym kinowym powrotem do świata stworzonego przez J.R.R. Tolkiena od czasu premiery Hobbita: Bitwy Pięciu Armii z 2014 roku.
The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum – do sieci trafił opis fabuły filmu
Według dostępnych informacji potwierdzono powrót Andy’ego Serkisa oraz Iana McKellena jako Gandalfa Szarego. Elijah Wood sugerował, że może ponownie zagrać Froda, natomiast twórcy prowadzą obecnie casting do roli młodszego Aragorna. Teraz do internetu wyciekł także szczegółowy opis historii, który rzuca światło na fabułę nadchodzącego prequela.
Zanim powstała Drużyna, obsesja jednej istoty trzymała w swoich rękach los Śródziemia, jego ocalenie albo zagładę. W The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum poznajemy młodego Smeagola, outsidera przyciąganego przez błyskotki i psoty, na długo przed tym, jak Jedyny Pierścień go pochłonął i rozpoczął jego tragiczną przemianę w udręczone, podstępne stworzenie znane jako Gollum. Gdy pierścień zostaje utracony i zabrany przez Bilba Bagginsa, Gollum czuje przymus opuszczenia swojej jaskini, aby go odnaleźć.
Gandalf Szary wzywa Aragorna, wciąż znanego jako Obieżyświata, aby odnalazł nieuchwytną istotę, której wiedza o losach pierścienia może przechylić szalę zwycięstwa na stronę Mrocznego Władcy Saurona. Akcja rozgrywa się w mrocznym okresie pomiędzy zniknięciem Bilba w dniu jego urodzin a powstaniem Drużyny. Ta niebezpieczna podróż przez najciemniejsze zakątki Śródziemia ujawnia nieznane prawdy, wystawia na próbę przyszłego króla i zgłębia rozbitą duszę oraz przeszłość Golluma, jednej z najbardziej zagadkowych postaci Tolkiena.
Film wyreżyserowany przez Andy’ego Serkisa, wyprodukowany przez Petera Jacksona oraz napisany i produkowany przez Fran Walsh i Philippę Boyens, czyli twórców nagrodzonej Oscarami trylogii, połączy znane filmy z nowymi bohaterami, powracającymi postaciami i angażującą historią pochodzenia, która na nowo ustawia wydarzenia i zmienia wszystko, co wiedzieliście o legendarnej trylogii Władcy Pierścieni.
Opis sugeruje, że znaczną część filmu zajmie historia młodego Smeagola, zanim odnajdzie Jedyny Pierścień. Następnie narracja ma skupić się na polowaniu Aragorna na Golluma, a wydarzenia zostaną osadzone dokładnie pomiędzy zniknięciem Bilba a zawiązaniem Drużyny Pierścienia. Wiele wskazuje na to, że w filmie pojawi się również sam Bilbo Baggins, choć nie wiadomo jeszcze, kto wcieli się w tę postać.
Przypomnijmy, że premiera The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum planowana jest na 17 grudnia 2027 roku.
