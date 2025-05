Postać z Thunderbolts* miała najpierw trafić do świata DC. Marvel zgarnął ją w ostatniej chwili

W jednym z wywiadó Jenkins zdradził, że pierwotna wersja historii Sentry'ego miała dotyczyć Hourmana – bohatera z uniwersum DC, który również zyskuje moce dzięki specjalnym pigułkom.

To miała być opowieść o uzależnieniu, o ograniczonym czasie bycia bohaterem. DC powiedziało 'nie', więc stworzyłem coś od nowa – i tak powstał Sentry – mówi Jenkins.

Choć droga do MCU była długa i kręta, to właśnie Marvel dał Sentry’emu drugie życie. Pisarz podkreśla, że ogromny wpływ na przywrócenie postaci miał Brian Michael Bendis, który włączył ją do swojej serii New Avengers, a w najnowszym filmie współpracował z twórcami jako konsultant, pomagając oddać głębię psychiczną Boba.

Jak zauważa Jenkins, Sentry to nie tylko superbohater, ale też symbol dla osób zmagających się z chorobami psychicznymi.