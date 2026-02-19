Posiadacze tej konsoli też zagrają No Rest for the Wicked?

W ostatnich miesiącach sporo mówi się o No Rest for the Wicked. Będąca nadal we wczesnym dostępie produkcja ewidentnie zwraca na siebie uwagę.

Na razie jednak bawić się mogą jedynie posiadacze komputerów osobistych. To tam bowiem od dwóch lat trwa rozwój niepełnej jeszcze gry. No Rest for the Wicked również na Nintendo Switch 2? Wiemy jednak, że są plany, by No Rest for the Wicked ukazało się również na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Pytanie tylko, czy na tym koniec? Pojawiły się bowiem poszlaki sugerujące, że przynajmniej rozważane może być wydanie na jeszcze jedną, nieogłoszoną jak dotychczas platformę.

Źródłem niespodziewanie okazał się dyrektor kreatywny produkcji i jednocześnie prezes Moon Studios, Thomas Mahler. To on umieścił w mediach społecznościowych klip, na którym widać było No Rest for the Wicked uruchomione na konsoli Nintendo Switch 2. Na materiale, który potem został usunięty, a który przywrócili użytkownik Reddita, widać, jak Mahler porusza się po świecie gry, a nawet wdaje się w walkę.

To każde domniemywać, że wydanie na konsolę Nintendo również powstaje. Byłoby bowiem dziwne, gdyby deweloperzy zadali sobie trudu i uruchomili swoją grę na innej platformie tylko po to, by nie przerodziło się to potem w pełnoprawne wydanie. Niemniej na ten moment nikt oficjalnie nie potwierdził, że NRFTW faktycznie ukaże się również na Nintendo Switch 2. No Rest for the Wicked pozostaje w stanie wczesnego dostępu od kwietnia 2024 roku. Od tego czasu twórcom udało się sprzedać ponad 1,5 miliona kopii, co zdecydowanie wydaje się sporym sukcesem. Na razie jednak cena gry jest niższa. Gdy jednak Early Access dobiegnie końca, a my otrzymamy wersję 1.0, pozycja wejdzie na podobny pułap cenowy co np. Baldur’s Gate 3.

