Następca Super Mario Odyssey jeszcze w tym roku?

Maciej Petryszyn
2026/02/10 20:30
Na nową trójwymiarową produkcję z Mario w roli głównej gracze czekają już od 9 lat. Czy ich cierpliwość zostanie wreszcie nagrodzona?

Nowy Mario w 3D to marzenie, które faktycznie może się ziścić. A przynajmniej tak twierdzą leakerzy.

Super Mario Odyssey
Super Mario Odyssey

Dawno wyczekiwany Mario w 3D wreszcie nadchodzi?

Konkretniej taką informację podał NashWeedle z AttackTheBacklog. W ostatnim odcinku wspomnianego podcastu prowadzący przyznał, iż rzeczony Nash miał kontaktować się z kilkoma informatorami. Ci zaś potwierdzili mu, że Nintendo planuje wydać w tym roku trójwymiarową produkcję z Mario w roli głównej, która będzie ekskluzywnym tytułem na Nintendo Switch 2.

Nash ze swojej strony słyszał wielkie rzeczy. Powiedziano mu o projekcie Monolith Soft. Usłyszał on też o Mario 3D. O tym, że trójwymiarowy Mario ma ukazać się w tym roku i będzie dużą grą Nintendo na ten właśnie rok.

Niewykluczone, że wspomniana gra zostanie oficjalnie zaprezentowana jeszcze w lutym. To znowu informacje wspomnianego Nasha, który miał dowiedzieć się, że drugie tegoroczne Nintendo Direct zaplanowano na trzeci tydzień bieżącego miesiąca. I to właśnie podczas tej prezentacji nowa gra z Mario miałaby ujrzeć światło dzienne.

Niektórzy liczyli, że Nintendo już podczas pierwszego w tym roku Nintendo Direct zdecyduje się wytoczyć najcięższe działa i ogłosi wyczekiwaną grę z wąsatym hydraulikiem w roli głównej. Niemniej oczekiwania te spełzły na niczym, bo japońska firma poświęciła całą konferencję wyłącznie grom stworzonym przez zewnętrzne firmy.

Na nowego Mario w 3D fani czekają od 2017 roku, gdy to ukazało się słynne Super Mario Odyssey. Od tego czasu Nintendo albo wydawało jedynie dwuwymiarowe tytuły o Mario, albo, jeżeli już decydowało się na trzeci wymiar, to działo się to w przypadku remake’ów czy remasterów. Mowa tutaj m.in. o Super Mario 3D World + Bowser's Fury z 2021 roku oraz Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 z roku 2025.

Źródło:https://www.vice.com/en/article/new-3d-mario-game-for-switch-2-could-launch-in-2026-leaker-claims/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

