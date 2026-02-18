Switch 2 podrożeje? Prezydent Nintendo nie wyklucza takiej opcji

Problemy z dostępnością podzespołów już od dłuższego czasu odbijają się na całym rynku. Co gorsza, końca tej sytuacji nie widać.
Z jednej strony wpływa to na ceny poszczególnych sprzętów. Z drugiej zaś również na ich dostępność.
Czy problemy z podzespołami wpłyną na cenę Switcha 2?
Wygląda na to, że potencjalne podwyżki cen mogą nie ominąć nawet samego Nintendo. A przynajmniej tak zasugerował prezes firmy, Shuntaro Furukawa. Ten podczas niedawnego briefingu zauważył, że obecna sytuacja na ten moment nie wpłynęła na rentowność wydanej w połowie ubiegłego roku konsoli Nintendo Switch 2.
Jednocześnie przyznał on, że nie jest wykluczone, iż sytuacja ta może ulec zmianie. Wiele zależeć będzie od tego, jak długo jeszcze potrwa podzespołowy kryzys i jakie będą jego następstwa. Najprawdopodobniej właśnie to przesądzi o ewentualnych podwyżkach cen Switcha 2, bo na razie nic nie jest jeszcze podobno przesądzone.
Furukawa najwyraźniej woli powoli przygotowywać użytkowników do potencjalnych podwyżek:
Jeżeli ten wzrost cen podzespołów potrwa dłużej niż oczekiwaliśmy i utrzyma się przez kolejny rok fiskalny lub dłużej, może to wywrzeć presję w zakresie rentowności. Jeżeli zaś sytuacja znacząco się pogorszy, dokładnie przeanalizujemy rynkowe trendy i zareagujemy. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek przyszłą zmianę ceny Nintendo Switch 2, żadne decyzje na ten moment nie zapadły. Każda decyzja o zmianie ceny będzie podjęta w sposób kompleksowy, biorąc pod uwagę nie tylko rentowność, ale także czynniki takie jak baza użytkowników, trendy sprzedażowe oraz rynkowe środowisko.
Na razie jednak wydaje się, że ceny są bezpieczne. Sam prezydent Nintendo zapewnił, iż japońska firma rozpoczęła tworzenie nowych konsol z dużym wyprzedzeniem. Dzięki temu udało się zgromadzić pewne zasoby magazynowe poszczególnych podzespołów. To zaś w konsekwencji sprawia, że jeszcze przez jakiś czas Switch 2 będzie mógł prawdopodobnie być produkowany po niższej cenie.
