Switch 2 podrożeje? Prezydent Nintendo nie wyklucza takiej opcji

Problemy z dostępnością podzespołów już od dłuższego czasu odbijają się na całym rynku. Co gorsza, końca tej sytuacji nie widać.

Z jednej strony wpływa to na ceny poszczególnych sprzętów. Z drugiej zaś również na ich dostępność.

Czy problemy z podzespołami wpłyną na cenę Switcha 2?

Wygląda na to, że potencjalne podwyżki cen mogą nie ominąć nawet samego Nintendo. A przynajmniej tak zasugerował prezes firmy, Shuntaro Furukawa. Ten podczas niedawnego briefingu zauważył, że obecna sytuacja na ten moment nie wpłynęła na rentowność wydanej w połowie ubiegłego roku konsoli Nintendo Switch 2.