Poznaliśmy długość nowego spin-offu Pokemonów. Tyle zajmie nam przejście Pokemon Pokopia

Nadchodzący spin-off serii Pokémon, będący połączeniem symulatora życia i gry typu sandbox, doczekał się nowych szczegółów. Reżyser gry, Takuto Edagawa (wcześniej pracujący m.in. przy Dragon Quest Builders 2), w najnowszym wywiadzie doprecyzował, na jak długą zabawę powinni nastawić się gracze.

Pokemon Pokopia – długość rozgrywki

Według Edagawy, przejście głównego wątku fabularnego zajmie średnio od 20 do 40 godzin. Reżyser podkreśla jednak, że w przypadku tego tytułu napisy końcowe nie oznaczają końca rozgrywki.