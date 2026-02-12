Zaloguj się lub Zarejestruj

Poznaliśmy długość nowego spin-offu Pokemonów. Tyle zajmie nam przejście Pokemon Pokopia

Mikołaj Berlik
2026/02/12 09:50
0
0

40 godzin historii to dopiero początek przygody.

Nadchodzący spin-off serii Pokémon, będący połączeniem symulatora życia i gry typu sandbox, doczekał się nowych szczegółów. Reżyser gry, Takuto Edagawa (wcześniej pracujący m.in. przy Dragon Quest Builders 2), w najnowszym wywiadzie doprecyzował, na jak długą zabawę powinni nastawić się gracze.

Pokemon Pokopia
Pokemon Pokopia

Pokemon Pokopia – długość rozgrywki

Według Edagawy, przejście głównego wątku fabularnego zajmie średnio od 20 do 40 godzin. Reżyser podkreśla jednak, że w przypadku tego tytułu napisy końcowe nie oznaczają końca rozgrywki.

Głównym konceptem jest tworzenie świata z Pokémonami i życie obok nich. Sam proces dążenia do napisów końcowych nie jest tu najważniejszy. Po ich wyświetleniu gracze znajdą jeszcze więcej rzeczy do doświadczenia.

Twórcy celują w model rozgrywki znany z Animal Crossing czy Stardew Valley, gdzie właściwa zabawa w rozbudowę wyspy i personalizację otoczenia może trwać setki godzin, niezależnie od narzuconych celów fabularnych.

GramTV przedstawia:

Pokémon Pokopia ma zostać wydane 5 marca 2026 roku wyłącznie na Nintendo Switch 2. W grze wcielamy się w Ditto, który przybrał ludzką formę i próbuje odbudować zniszczony raj dla Pokémonów na opuszczonej wyspie. Gra kładzie nacisk na zbieranie surowców, budowanie siedlisk i naukę umiejętności od zaprzyjaźnionych stworków

Warto przypomnieć, że produkcja powstaje we współpracy z Koei Tecmo i studiem Omega Force, co tłumaczy silne inspiracje serią Dragon Quest Builders.

Źródło:https://gamingbolt.com/pokemon-pokopia-goes-beyond-its-20-40-hour-story-per-game-director

Tagi:

News
Nintendo
Pokemon
pokemony
Nintendo Switch 2
Pokémon Pokopia
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112